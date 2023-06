Radio Italia Live - Il concerto, stasera in tv: la scaletta e i cantanti sul palco

Oggi, 30 giugno 2023, a partire dalle 20.40 Tv8 trasmette lo speciale "Radio Italia Live - Il concerto". Dopo la tappa di Milano dello scorso 20 maggio, l'evento targato Radio Italia sbarca questa sera a Palermo. Una serata all'insegna della musica, che vede l'esibizione di alcune delle voci più amate della nostra canzone. Leggiamo qualche ulteriore notizia.

Radio Italia Live - Il concerto, le anticipazioni

Una serata dove la musica la fa da padrona, ma anche un ricco spettacolo fresco, divertente e fatto su misura delle calde serate della nostra estate. "Radio Italia Live" è una manifestazione già andata in scena lo scorso 20 maggio, dalla Piazza Duomo di Milano. La rassegna si sposta oggi, 30 giugno, da Nord a Sud: la città che ospita le tante esibizioni canore è stavolta Palermo. Nello specifico è il Foro Italico Umberto il luogo che si riempie di un pubblico pronto ad ascoltare le tante canzoni proposte per l'occasione.

A condurre l'evento sono anche questa volta Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Il pre-show prevede gli interventi comici di Luca Ravenna e Valentina Parisse. La serata vanta una sigla, realizzata live da Saturnino Saturnino e la copertura del backstage di Manola Moslehi; in più, troviamo Daniela Cappelletti a sondare gli umori del pubblico.

Si tratta della terza edizione del Concerto di Radio Italia ospitata dalla città siciliana, organizzata dall'emittente radiofonica con il Comune di Palermo e la città Metropolitana di Palermo.

L’elenco dei cantanti che si esibiscono stasera

Gli artisti che salgono sul palco del Foro Italico di Palermo si esibiscono in alcune canzoni del loro repertorio. Rispetto a quello della tappa milanese, il cast di cantanti appare diverso e vede, in ordine alfabetico:

Blanco;

Boomdabash;

Diodato;

Emma;

Irama;

Levante;

Ligabue;

Marracash;

Mr. Rain;

Paola e Chiara;

Max Pezzali;

Rkomi;

Rocco Hunt;

Sangiovanni.

Dove vedere Radio Italia Live - Il concerto in tv e in streaming

La serata "Radio Italia Live - Il concerto" va in onda oggi, venerdì 30 giugno, a partire dalle 20.40 su Tv8. L'evento è visibile anche in live streaming sul sito ufficiale del canale, in contemporanea su Sky Uno e in streaming su NOW per gli abbonati al servizio.