Radio Zeta 2023, stasera in tv: la scaletta e i cantanti sul palco

Forte degli ottimi numeri registrati nel 2022, il Festival della Generazione Zeta" fa le cose in grande: cambia palco, raddoppia la capienza e ospita in scena una quantità eccezionale di artisti italiani amatissimi dalle nuove generazioni e autori di tormentoni musicali contemporanei. Scopriamo la line-up completa della serata, in onda su Tv8 a partire dalle 21.00.

Radio Zeta 2023: anticipazioni

Il nome completo della manifestazione è "Radio Zeta Future Hits Live - Il Festival della Generazione Zeta". Il successo ottenuto lo scorso anno ha innanzitutto generato un cambio di location: dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica il concertone si sposta al Centrale del Foro Italico, rimanendo dunque a Roma.

Come suggerisce il titolo, il Festival è dedicato prevalentemente alle nuove generazioni e vede la partecipazione di artisti amati dagli ascoltatori nati tra la seconda metà degli anni '90 e i primi anni 2000. La musica, il ritmo e il divertimento rappresentano il fulcro della serata, ma il dialogo con gli spettatori non trascura tematiche nobili, con la presentazione dell'iniziativa "Future Hits for Future Lives" che, in collaborazione con l’Istituto Nazionale Malattie Infettive L.Spallanzani di Roma e Ministero della salute, si occupa della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili; e con la presenza della Fondazione ANIA, legata al tema della sicurezza stradale.

La serata è condotta da due voci simbolo della radio, Jody Cecchetto e Camilla Ghini, con la presenza di Paola di Benedetto, ex speaker di Rtl 102.5. Quest'anno la manifestazione farà le cose in grande, replicando la serata il 30 agosto nella prestigiosa Arena Di Verona.

L’elenco dei cantanti che si esibiscono

Il cast di cantanti che si avvicendano sul palco del Centrale del Foro Italico è particolarmente ricco e vede, in ordine alfabetico:

Achille Lauro

Alfa

Angelina Mango

Annalisa

Ariete

Blanco

Boro Boro

Bresh

Elettra Lamborghini

Elodie

Emma

Francesca Michielin

Gazzelle

Geolier

Lazza

LDA

Madame

Mahmood

Mara Sattei

Matteo Paolillo

Mr. Rain

Oriana Sabatini

Pinguini Tattici Nucleari

Rhove

Rocco Hunt

Rosa Chemical

Rose Villain

Sangiovanni

Tananai

Tommaso Paradiso

Dove vedere Radio Zeta 2023 in tv e in streaming (10 giugno 2023)

"Radio Zeta 2023" va in onda oggi, sabato 10 giugno 2023, a partire dalle 21.00 su Tv8, e sul sito ufficiale della rete). L'evento è contemporaneamente trasmesso su Sky Uno. In più, l'evento è trasmesso in diretta in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky); su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), sulla piattaforma RTL 102.5 Play.