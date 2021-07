Raffaella Carrà, il saluto degli amici: da Renzo Arbore a Maria De Filippi, l’omaggio alla camera ardente

Centinaia di persone in coda per l'ultimo saluto alla regina della tv. Domani, venerdì 9 luglio, i funerali

Composti e pazienti centinaia di fan di Raffaella Carrà attendono il proprio turno per entrare nella camera ardente, allestita in Campidoglio a Roma, e dare il loro ultimo saluto alla regina assoluta della tv. Dopo il lungo corteo che dalla casa romana dell’artista ha toccato le sedi principali della Rai quali simboli della sua immensa carriera, il feretro è arrivato ieri nella sala della Protomoteca, accolto dalla sindaca di Roma Virginia Raggi che ha accompagnato nella sala Sergio Japino e i famigliari.

Tra i primi ad arrivare Maria De Filippi, legatissima a Raffaella: entrata da un ingresso laterale, la conduttrice si è fermata in preghiera per qualche minuto davanti alla bara, dopo aver salutato commossa Japino e i parenti. In seguito, sono arrivati Pippo Baudo, Renzo Arbore, Pupo e Luxuria, tutti comprensibilmente devastati da una scomparsa che ancora si fatica a metabolizzare. Commosso fino alle lacrime anche Enzo Paolo Turchi, storico protagonista dell’indimenticabile Tuca Tuca ballato con l’artista.

Il feretro è contornato da due cuscini di fiori gialli, il suo colore preferito, che torna nella corona in fondo, inviata dal suo fan club ufficiale. Nella sala, come colonna sonora si diffondono le sigle cantate dalla voce di Raffaella mentre su uno schermo, scorrono le immagini dei programmi simbolo dell'artista e conduttrice, ricordata anche da una serie di foto che la ritraggono in diverse fasi della sua carriera. La camera ardente sarà aperta al pubblico ancora dalle 18 alle 24. Domani, venerdì 9 luglio, sarà l'ultima occasione per visitare la camera, dalle 8 alle 11: alle 12 si terranno i funerali presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli.