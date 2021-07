Raffaella Carrà, il corteo funebre sfila sotto gli studi Rai: il lungo applauso delle maestranze (VIDEO)

Inizia oggi il primo dei tre giorni durante i quali si celebrerà l’immensa Raffaella Carrà, scomparsa lunedì 5 luglio all’età di 78 dopo una malattia affrontata con estrema riservatezza. Alle ore 16 è iniziato il corteo funebre, ultimo viaggio della regina della televisione italiana, partito da via Nemea, residenza romana dell’artista in cui ha abitato per oltre 40 anni.

Dopo aver attraversato Ponte Milvio il feretro ha raggiunto l'Auditorium del Foro Italico in cui per anni è andato in onda il suo programma “Carramba!”: ad attenderla Milly Carlucci, a cui Raffaella Carrà era legata in modo particolare. Poi è stata la volta degli studi Rai di via Teulada, dove Bruno Vespa e Giancarlo Magalli l’hanno aspettata con commozione. Insieme ai due storici colleghi, i lavoratori e colleghi del servizio pubblico affacciati alle finestre e sul terrazzo hanno accolto il carro funebre tra gli applausi. L'auto, preceduta da agenti della polizia municipale in moto, ha fatto un piccolo giro e si è fermata per alcuni minuti nel cortile interno per un altro lunghissimo applauso.

“Raffaella è stata la protagonista del sorriso in un pezzo di storia italiana. La gente ha anche voglia di distrarsi e lei ha fatto i suoi programmi sempre in maniera intelligente ed alta, senza mai una volgarità”, ha detto nella diretta di Rai1 un commosso Bruno Vespa.

Il feretro è poi arrivato in Campidoglio, nell'ingresso accanto alla sala della Protomoteca dove verrà allestita la camera ardente, aperta dalle 18, e poi domani 8 luglio e venerdì 9 mattina. Ad accogliere il corteo la sindaca Virginia Raggi che prima di entrare insieme alla famiglia dell'artista e conduttrice ha scambiato qualche parola con Sergio Japino.

I funerali di Raffaella Carrà

La funzione funebre si terrà venerdì alle 12 nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre a piazza del Campidoglio, e verrà trasmessa in diretta tv su Rai1. Nelle sue ultime disposizioni Raffaella Carrà ha chiesto una semplice bara di legno grezzo e un'urna per contenere le sue ceneri.