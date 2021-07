Fiorello commosso davanti al feretro di Raffaella Carrà: "Eccola qui, la regina"

Non poteva certo mancare Fiorello al corale saluto che migliaia di persone, tra amici, colleghi e fan di ogni età, hanno voluto esprimere a Raffaella Carrà nel corso dei tre giorni di omaggi. Lo showman, legatissimo all’artista che lo aveva voluto al suo fianco in una delle serate del Festival di Sanremo nel 2001 e anche come protagonista di una puntata del suo ultimo programma ‘A raccontare comincia tu’, si è presentato alla camera ardente poco prima dell’inizio dei funerali. Inginocchiato davanti al feretro: “Eccola, eccola la Regina” ha commentato commosso, fermandosi per qualche minuto davanti alla bara di legno grezzo.

“Cosa c’è da dire su di lui? Che è fantastico, riesce a fare spettacolo senza bisogno di copione e improvvisando”, aveva detto Raffaella Carrà parlando di Fiorello e del suo modo di lavorare: “Con lui è come fare una partita a tennis, rispondi con un dritto teso alla sua battuta e poi se vuoi fai pure a rete e gli tiri un colpo smorzato, ma lui ci arriva sempre. Poi con lui ne abbiamo passate tante e c’è tanto affetto e dico sul serio. Io a Fiorello voglio veramente bene, sei unico Fiore”. Una stima, un affetto enorme che, evidentemente, trovava assoluta reciprocità.

L’urna di Raffaella Carrà farà tappa a San Giovanni Rotondo

I funerali di Raffaella Carrà sono stati celebrati alle ore 12 di giovedì 9 luglio presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli in Piazza del Campidoglio. "Raffaella la più amata degli italiani è scomparsa dalla vita terrena ma vivrà nell'eternità che è altro rispetto alle luci e ai lustrini. Lei stessa si stupiva del suo carisma ma la sua grandezza sta nell'avere rivolto agli altri, con la sua grande umanità e il suo atteggiamento inclusivo. Aveva sempre un sorriso accogliente" ha dichiarato nel corso dell'omelia frate Simone Castaldi, soffermandosi anche sulla devozione di Raffaella per Padre Pio. "E’ venuta molto spesso a San Giovanni Rotondo ed è stato suo desiderio tornarci. Per questo, non appena sarà possibile con Sergio Japino ci organizzeremo perché la sua urna farà tappa nella chiesa di Padre Pio e poi all'Argentario" ha poi annunciato comunicando le sue ultime volontà.