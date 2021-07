Raffaella Carrà, l'addio di Heather Parisi: "Promisi di mantenere nostro ciò che è stato nostro"

A pochi minuti dai funerali di Raffaella Carrà, Heather Parisi ha postato un lungo messaggio a corredo di un video che la ritrae malinconica mentre si affaccia da un traghetto ad Hong Kong, dove vive col marito e i figli.

“È contro la mia natura "to mourn" pubblicamente. Non l'ho mai fatto, neppure quando sono mancati gli affetti di famiglia. Credo faccia parte della mentalità di noi Americani, che siamo molto diversi in questo dal carattere Latino”, ha esordito nel post che, pur non nominando direttamente la grande artista, sembra proprio replicare a quanti hanno osservato con disappunto l’assenza di una riflessione sulla sua scomparsa. “In questa occasione l'ho fatto per una ragione in più, un patto e una promessa, quella di mantenere ‘nostro’ ciò che è stato ‘nostro’”. "E se la gente non capisce?"... "ce ne faremo una ragione, in silenzio spesso si dice di più che con mille parole", ha concluso Parisi, affidando ad una esaustiva emoticon il dolore provato anche se lontano dai social.

Tantissimi i follower che stanno apprezzando la sua discrezione: “Chi ti conosce non ha mai avuto dubbi, l'amore non ha bisogno di parole di circostanza, che spesso sono inutili. Il silenzio dice molto di più”, scrive qualcuno, seguito da quanti hanno per lei un cuore che dimostra il grande affetto.

Il tweet controcorrente di Heather Parisi

Heather Parisi è stata tra i pochissimi che del corale cordoglio per la scomparsa di Raffaella Carrà ha preferito non far parte, esprimendo solo una certa amarezza verso qualche dichiarazione a suo dire segnata da una certa ipocrisia. “È sorprendente: il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto tale da fargli ammettere financo la propria ipocrisia”, è stato il suo unico tweet.