Raffaella Carrà e la malattia, Milly Carlucci: "Non voleva far sapere a nessuno cosa stava attraversando"

C’è anche Milly Carlucci tra i colleghi, gli amici di Raffaella Carrà presenti al collegamento che, in diretta su Rai1, ha trasmesso le immagini del lungo corteo funebre. La conduttrice di Ballando con le stelle ha atteso il feretro agli studi televisivi del Foro Italico, sede che per anni ha trasmesso il suo programma “Carramba!” e tra le tappe del suo ultimo viaggio.

Milly Carlucci ha raccontato di aver contattato Raffaella Carrà lo scorso gennaio, per averla tra gli ospiti della seconda edizione de ‘Il Cantante Mascherato’ senza però ricevere risposta. “Abbiamo pensato ‘sarà all'estero’, ‘starà facendo qualcos'altro’, invece forse non voleva far sapere a nessuno cosa stava attraversando”, ha confidato parlando della malattia di Raffaella Carrà, tenuta nascosta fino alla fine. “Ho solo il rimpianto di non averla potuta avere come ballerina per una notte Ballando con le stelle”, ha aggiunto Milly che, ”, ha poche ore dopo la scomparsa di Raffaella, ha lanciato la proposta di intitolare a lei lo stesso Auditorium Rai di Piazza de Bosis, a Roma.

Raffaella Carrà e la lotta privata contro la malattia

Raffaella Carrà ha vissuto la malattia al riparo dai riflettori, in assoluta riservatezza. "Una forza inarrestabile la sua che l'ha imposta ai vertici dello star system mondiale, una volontà ferrea che fino all'ultimo non l'ha mai abbandonata, facendo si che nulla trapelasse della sua profonda sofferenza", ha spiegato la famiglia: "L'ennesimo gesto d'amore verso il suo pubblico e verso coloro che ne hanno condiviso l'affetto, affinché il suo personale calvario non avesse a turbare il luminoso ricordo di lei".