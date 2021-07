Raffaella Carrà, il dolore dei nipoti: "Ha preso il posto di nostro padre, ci ha sempre dato il meglio"

Per Matteo e Federica Pelloni, Raffaella Carrà - pseudonimo di Raffaella Maria Roberta Pelloni - era più di una zia, considerato l’amore con cui si era dedicata agli adorati nipoti quando il fratello minore Enzo era mancato prematuramente.

"Se non sono venuti cosa devo fare?" raccontò di recente l’artista parlando dei figli che non aveva mai avuto: "Non mi sono mai accanita e ho accettato quello che madre natura ha scelto per me. La dimensione genitoriale, in fondo, si può vivere in tanti modi". E lei quella dimensione l’aveva vissuta davvero, con i tanti bimbi adottati a distanza e anche con Matteo e Federica, appunto: "Ho due nipoti dei quali mi occupo e ai quali faccio da ‘babbo’ visto che mio fratello non c’è più" aggiunse.

Oggi il loro dolore per la scomparsa di zia Raffaella è immenso: "Mia zia era una persona incredibile, eccezionale, ha preso il posto di nostro padre quando è mancato, ci ha sempre dato il meglio dell’affetto e dell’educazione" ha detto in lacrime al Resto del Carlino Matteo Pelloni che vive da diversi anni a San Marino insieme alla sorella Federica.

La morte del fratello Enzo Pelloni

Enzo Pelloni morì nel 2001 per un tumore al cervello a 56 anni. A Raffaella Carrà la notizia della morte del fratello arrivò in modo sconvolgente, mentre era nel pieno dei preparativi per il Festival di Sanremo. "Erano le prime riunioni di Sanremo. Ricevo una telefonata. Mi dicono che mio fratello ha un tumore al cervello. Mi sono poggiata al muro. Io quel Sanremo l’ho portato avanti lo stesso" raccontò la Carrà nel 2019, nel corso di quella che è stata la sua ultima trasmissione, ‘A raccontare comincia tu’.

"Fu tremendo. Lui era giovanissimo. Quando è andato via aveva l’età che ho io oggi" aggiunse ancora ricordando il fratello: "Per me Sanremo è una roba brutta dove andare perché mi riporta indietro a quella tragedia. Stava ballando con mia madre a Carnevale, poi disse che doveva andare a prendere le sigarette e si è sentito male". Un dolore immenso che mai abbandonò Raffaella che ha riversato tutto il suo amore sui nipoti che oggi la piangono con estremo affetto.