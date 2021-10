Raffaella Carrà, Milly Carlucci annuncia un toccante omaggio a Ballando con le stelle

Il conto alla rovescia è partito: la sedicesima edizione di Ballando con le stelle torna sabato 16 ottobre su Rai1 con un cast particolarmente ricco di concorrenti molto popolari e l’infaticabile Milly Carlucci sempre al timone.

Divertimento e leggerezza, spettacolo e allegria saranno come sempre gli ingredienti principali di un nuovo capitolo del dance show ormai entrato nella storia della tv italiana che, quest’anno, debutterà nel ricordo di chi pagine e pagine di quella stessa televisione le ha scritte per decenni: Raffaella Carrà. È stata proprio la conduttrice ad annunciare l’omaggio che la squadra del programma metterà in scena per la grande artista scomparsa lo scorso 5 luglio: "Probabilmente lo faremo in apertura, sarà un ricordo veramente sentito e di cuore da parte di tutti noi, che di Raffaella siamo dei fans", ha anticipato Milly Carlucci a Radiocorriere Tv, confermando l’immenso affetto per la donna che più di chiunque altro ha saputo incarnare l’arte di fare spettacolo.

Il rapporto tra Milly Carlucci e Raffaella Carrà

Milly Carlucci è stata tra i colleghi, gli amici di Raffaella Carrà presenti al collegamento che, in diretta su Rai1, ha trasmesso le immagini del lungo corteo funebre lo scorso 7 luglio. La conduttrice ha atteso il feretro agli studi televisivi del Foro Italico, sede che per anni ha trasmesso il suo programma Carramba e tra le tappe del suo ultimo viaggio. "Ho solo il rimpianto di non averla potuta avere come ballerina per una notte Ballando con le stelle" disse allora Milly, la prima ad aver lanciato la proposta di intitolare a lei lo stesso Auditorium Rai di Piazza de Bosis, a Roma.