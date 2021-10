È ufficiale: a Madrid ci sarà Plaza Raffaella Carrà

Detto fatto: a Madrid sorgerà una piazza dedicata a Raffaella Carrà. Dopo la proposta avanzata lo scorso luglio, a pochi giorni dalla scomparsa dell’immensa artista italiana, la sessione plenaria del quartiere Centrale di Madrid ha approvato la richiesta con il sostegno di Más Madrid, PSOE, Cs e PP. L'unica eccezione è stata il partito politico Vox che ha votato contro.

"L'abbiamo ottenuto: Piazza Raffaella Carrà sarà una realtà a Madrid" ha twittato la portavoce di Más Madrid Rita Maestre, esprimendo così la soddisfazione di celebrare concretamente la memoria della cantante, ballerina, coreografa che per la Spagna rappresenta un’icona, un punto di riferimento assoluto.

Conseguido: la Plaza Raffaella Carrà será una realidad en Madrid. pic.twitter.com/L1IyV8VL7P — Rita Maestre ? (@Rita_Maestre) October 28, 2021

Plaza Raffaella Carrà a Madrid

Plaza Raffaella Carrà sarà situata di fronte ai numeri 43 e 45 di via Fuencarral a Madrid, all'incrocio con via Augusto Figueroa, luogo che, fino ad ora, non aveva nome.

"Raffaella Carrà merita questo e altro. Lei rappresenta un'icona di libertà per molte generazioni. La sua musica ha ispirato più generazioni. È stata una delle prime figure pubbliche a parlare di libertà sessuale ed è un punto di riferimento per la musica e la televisione, per Madrid e per la Spagna intera. Merita questo riconoscimento, visto che è sempre stata molto legata a Madrid, città in cui diceva di sentirsi libera e dove si sentiva molto a suo agio a godersi la vita delle sue strade e delle sue piazze", aveva spiegato il gruppo Mas Madrid annunciando l’intenzione di dedicarle una piazza che adesso è realtà.

E in Italia?

Se Madrid ha già proceduto con il provvedimento che omaggia Raffaella Carrà, per ora in Italia si avanzano proposte ancora ferme alla soglia delle intenzioni.

"L'Italia perde ancora una volta l'occasione di omaggiare per prima la sua più grande artista", si leggeva sul profilo Facebook di Raffaella Carrà gestito dai famigliari della regina della televisione che annunciava la proposta di dedicarle una piazza a Madrid. Intanto Milly Carlucci ha chiesto alla Rai di intitolarle l'Auditorium del Foro Italico dove l’artista ha condotto tanti spettacoli di successo, tra i quali 'Carramba! Che sorpresa' e Cristiano Malgioglio ha consigliato di intitolarle gli studi Rai di via Teulada… Ora non resta che attendere quali di questi suggerimenti diventeranno realtà.