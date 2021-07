La tv cambia palinsesto in ricordo di Raffaella Carrà: i programmi Rai e Mediaset

La tv omaggia la sua regina. Rai e Mediaset cambiano programmazione per ricordare Raffaella Carrà, scomparsa oggi all'età di 78 anni dopo una breve malattia.

L'omaggio Rai

Rai 1 le dedica la prima serata. Dopo Techetechetè, in onda alle 20.30 con le immagini più iconiche della Raffa nazionale, verrà trasmessa la prima puntata di 'Carramba! Che sorpresa', del 21 dicembre 1995. Programma cult amatissimo dal pubblico, che per anni tenne compagnia a milioni di italiani il sabato sera, per un totale di 8 edizioni (l'ultima nel 2008).

Un omaggio anche su Rai Play, dove viene riproposta l'intervista rilasciata da Raffaella Carrà a 'Che Tempo che Fa' nel 2019 e altri video e contenuti storici, tra cui l'indimenticabile 'Tuca Tuca' ballato con Alberto Sordi a 'Canzonissima.

Su Canale 5 uno speciale in seconda serata

Su Canale 5 'Temptation Island' andrà regolarmente in onda in prima serata, ma subito dopo ci sarà uno Speciale Tg5 dedicato al caschetto d'oro. In seconda serata l'approfondimento della testata diretta da Clemente Mimun celebra l'artista, amatissima in Italia e all'estero. Showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, autrice e molto altro. Una leggenda. Una donna che ha precorso i tempi, lanciato mode, reso grande l'Italia nel mondo. Indimenticabili restano i suoi duetti con Mina a 'Milleluci', il 'Tuca Tuca' con Alberto Sordi, la commossa partecipazione alle vicende dei protagonisti di 'Carràmba! Che sorpresa'.

Una perdita che lascia il segno. Un pezzo di storia del Paese, che se ne va. Paolo Sorrentino sceglie il suo 'A far l'amore comincia tu', del 1977, per la scena clou della festa nel film premio Oscar 'La Grande Bellezza'. Nel 2020 il Guardian la definisce «l'icona culturale che ha insegnato all'Europa le gioie del sesso».

Lo speciale in onda sull'ammiraglia Mediaset ricorda l'incredibile storia di Raffaella Carrà, i suoi successi, dal cinema alla tv. Ma anche le sue canzoni e il suo stile, inconfondibile. Una protagonista dello spettacolo, amata dal pubblico, che la regina della televisione italiana amava e rispettava.