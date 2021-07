Milly Carlucci: "La Rai intitoli l'Auditorium a Raffaella Carrà". E parte la petizione online

"La Rai intitoli a Raffaella Carrà l'Auditorium del Foro Italico": a lanciare la proposta via social è stata Milly Carlucci ieri sera, durante la messa in onda su Rai1 della prima puntata in replica di Carramba che Sorpresa, programma che proprio dall'Auditorium del Foro Italico di Roma è andato in onda per anni. "Sto guardando con emozione 'Carramba che Sorpresa' su Rai1, sarebbe bello intitolare l'Auditorium Rai del Foro Italico alla grande Raffaella Carrà", ha scritto la conduttrice che insieme a Raffaella ha frequentato di più lo studio televisivo. Immediate le reazioni degli utenti, subito entusiasti nell’accogliere un’iniziativa che sarebbe meritatissimo omaggio a una professionista parte della storia della tv.

E infatti subito su change.org è già partita una petizione sul tema: "Vogliamo che gli studi RAI di Via Teulada siano intitolati a Raffaella Carrà. Da quegli studi venne trasmesso nell'ottobre del 1983 ‘Pronto... Raffaella?’ che rappresentò una vera rivoluzione del palinsesto, un punto di svolta nel modo fare la Televisione. Rappresenterebbe il giusto riconoscimento per un'Artista che ha dato tutta se stessa al pubblico e all'azienda per cui ha lavorato", hanno scritto i promotori, sostenuti da chi si sta mobilitando a sostegno dell’iniziativa.

Sto guardando con emozione #carrambachesorpresa su @RaiUno , sarebbe bello intitolare l'Auditorium Rai del Foro Italico alla grande #RaffaellaCarrà pic.twitter.com/RsLvdzXwUh — Milly Carlucci (@milly_carlucci) July 5, 2021

I funerali e la camera ardente per Raffaella Carrà

E inizia domani, mercoledì 7 luglio, il lungo ultimo saluto a Raffaella Carrà, scomparsa ieri pomeriggio a 78 anni nella clinica Villa del Rosario, a Roma, dove era ricoverata da qualche tempo.

Le esequie partono con un corteo funebre nei principali luoghi Rai, poi la camera ardente - aperta per due giorni - e venerdì i funerali alla chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, alle 12. Il feretro partirà alle 16 da via Nemea, dove abitava la conduttrice, e farà le seguenti tappe, fermandosi un minuto per il pubblico saluto: Auditorium Rai del Foro Italico (largo Lauro de Bosis), via Teulada 66, Teatro delle Vittorie, viale Mazzini 14, fino ad arrivare al Campidoglio. La camera ardente sarà allestita nella Sala Protomoteca e sarà aperta dalle 18 di mercoledì fino a mezzanotte, per poi riaprire il giorno dopo dalle 8 alle 12 e dalle 18 a mezzanotte. L'ingresso sarà dalla Cordonata e poi, attraverso Piazza del Campidoglio e la scalinata del Vignola, accesso alla Sala Protomoteca. La funzione funebre si terrà venerdì alle 12 nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre a piazza del Campidoglio, e molto probabilmente verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1, anche se ancora non c'è stata una comunicazione ufficiale. Da quanto si apprende, nelle sue ultime disposizioni Raffaella Carrà ha chiesto una semplice bara di legno grezzo e un'urna per contenere le sue ceneri.