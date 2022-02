La vita di Raffaella Carrà diventa una serie tv

Raffaella Carrà sarà raccontata in una serie tv che ripercorrerà la sua vita privata e professionale. La Italian International Film - Gruppo Lucisano e la Kubla Khan 1990 di Umberto Massa hanno acquisito l'opzione sui diritti biografici per realizzare una fiction sulla vita e la carriera di colei che è considerata una leggenda assoluta dello star system mondiale.

"Sono davvero felice di annunciare questo progetto e poter collaborare con gli eredi di Raffaella - dichiara la produttrice Paola Lucisano - così come della partnership produttiva con Umberto Massa. Siamo tutti entusiasti di questa nuova avventura, poiché ci consente di rappresentare una figura unica nel mondo dello spettacolo. Un mito che ha influenzato intere generazioni, un'artista che ha saputo incantare il pubblico di ogni età, genere e livello culturale. La sua straordinaria popolarità ha varcato i confini italiani e l'ha resa icona della musica e del costume in ogni parte del mondo. Ed è nel mondo che noi la porteremo".

Chi interpreta Raffaella Carrà?

Nessun idea, al momento, sull'attrice che potrebbe interpretare Raffaella Carrà nella serie a lei dedicata. Pensare a una fiction che raccontasse la vita dell’artista era sorta già pochi giorni dopo la sua scomparsa e, anche allora, Giancarlo Leone, presidente di Apa (l'associazione italiana dei produttori di audiovisivo) ed ex dirigente di lungo corso Rai aveva espresso il suo parere sulla difficoltà di intercettare chi potesse dare volto e voce alla sua straordinaria figura. "Credo che la Rai avrà tutta la voglia di raccontare l'epopea di Raffaella perché è stata l'emblema della migliore produzione del servizio pubblico per diversi decenni" spiegava Leone: "La cosa più difficile, in una simile ipotesi, sarà trovare qualcuno in grado di interpretare Raffaella. Quella più facile sarà la colonna sonora, assicurata dalle tantissime hit di Raffaella, molte delle quali nate proprio come sigle dei programmi Rai".