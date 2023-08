Raffaella Mennoia e la dedica (con foto) a Maria De Filippi per la fine di Temptation Island

"Tutto questo è un vero viaggio nei sentimenti, tutto questo è Temptation Island" urla a Filippo Bisciglia nel video condiviso da Raffaella Mennoia, autrice dello show, braccio destro e amica di Maria De Filippi, su Instagram. Il filmato è stato pubblicato oggi, 1 agosto, per festeggiare la fine della messa in onda della nuova stagione del viaggio nei sentimenti tanto amato di Canale 5.

Dietro a Temptation Island, che potrebbe tornare quest'inverno con una versione tra le montagne, c'è Maria De Filippi e la sua Fascino srl la casa di produzione che gestisce anche Amici, Uomini e Donne, C'è posta per te. A corredo del video un messaggio dedicato a tutte le persone che hanno lavorato allo show, ai telespettatori, ma anche e soprattutto alla regina di Canale 5: "Tutto questo è... Grazie questo applauso è per voi. Sono Grata, non scrivo numeri nonostante siano importantissimi nel nostro lavoro perché quello che per me conta è essere soddisfatta del mio lavoro", i numeri a cui fa riferimento Mennoia sono i dati di ascolto che hanno dimostrato che Temptation è stato il programma più visto del lunedì sera.

"Grazie a tutti i miei colleghi a Filippo Bisciglia, a WittyTv, alla Fascino che ci permette di lavorare in comodità in particolare a Sabina e a chi c'è sempre anche se non si vede ma è molto chiaro che ci sia MDF (Maria De Filippi, ndr). Infine un grazie speciale a tutte le coppie che hanno avuto fiducia in noi", questo passaggio che scrive Mennoia è particolarmente importante perché sottolinea come De Filippi non si mostri mai, ma sia sempre presente. De Filippi è una donna molto discreta che non ama apparire in pubblico, ma il suo lavoro è apprezzato nel mondo della televisione, non a caso è considerata una delle migliori conduttrici italiane e i suoi programmi sono sempre un successo.