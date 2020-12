“Donna nanak tutta Tanak”: la battuta sessista del giornalista Rai scatena la polemica

Sta facendo discutere la battuta con cui il telecronista di Rai Sport Lorenzo Leonarduzzi ha concluso il racconto del rally di Monza di ieri, martedì 8 dicembre. Commentando la vittoria di Ogier, pilota francese che ha festeggiato il suo settimo titolo Mondiale battendo Ott Tänak, il giornalista si è lasciato andare a un’espressione che, giocando sul conome del campione uscente, non ha fatto per nulla ridere chi l’ha definita sessista e volgare.

In collegamento in diretta dal rally di Monza il cronista di Rai Sport Lorenzo Leonarduzzi ha affermato:

“Me ne hanno detta oggi una, mi vogliono far vincere 100 euro se la dico, mi hanno detto una battutaccia che io riferisco. "Donna nanak tutta Tanak", l'hanno cambiata così in brianzolo o in fiorentino non l'ho capita. Chiedo scusa ma era un po' simpatica, abbiamo rifatto un adagio, non c'è nessun intento sessista, ho il massimo rispetto per le donne”.