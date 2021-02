Servizi sulle "spese pazze" all'estero: la Rai fa causa a Striscia la Notizia

Guai in vista per 'Striscia la Notizia'. Come fa sapere l'Adnkronos, la Rai starebbe per passare al contrattacco dopo diversi servizi di Pinuccio (Alessio Giannone) sulle sedi estere della tv pubblica. In questi reportage, l'inviato del tg satirico di Canale 5 - con la sua rubrica 'Rai Scoglio 24' - punta il dito contro le "spese pazze", parlando per quanto riguarda la sede di New York di "tre appartamenti per gli inviati", come se fosse la Rai a pagare tutto. Affermazioni, secondo Viale Mazzini, false e per questo l'Azienda starebbe predisponendo un'azione legale, richiesta a gran voce dagli stessi corrispondenti d'intesa con l'Usigrai, che ha chiesto alla Rai di smetterla con un silenzio considerato "riprovevole".

Sempre l'Adnkronos fa sapere che questa mattina il fiduciario dei corrispondenti, in accorod con Usigrai, avrebbe inviato una mail all'amministratore delegato Rai e al Dg, per chiedere di smentire certe notizie e tutelare l'immagine dei suoi dipendenti, pronti anche a farlo da soli. "Se il silenzio dei vertici aziendali dovesse proseguire - questo il contenuto della missiva diffuso dall'agenzia di stampa - i corrispondenti valuteranno ulteriori passi anche legali per ottenere il rispetto dei propri diritti".

Claudio Pagliara da New York: "La Rai non mi paga la casa, me la farò pagare da Pinuccio"

Dura la reazione del corrispondente da New York Claudio Pagliara. Il giornalista ha annunciato su Twitter di aver dato mandato ai propri legali e non fa sconti a Striscia, né al suo inviato: "La Rai non mi paga la casa a New York (una modesta one bedroom). Me la farò pagare da Pinuccio e Striscia. Ho dato mandato al mio legale di querelarli per diffamazione. Cosa non vi dice la concorrenza: la sede Rai di New York lo scorso anno ha prodotto 4mila servizi". In molti si schierano dalla parte del giornalista: "Solidarietà all'amico e collega Claudio Pagliara - si legge in un tweet - tra i tanti professionisti dell'informazione che abbiamo inRai, per i ridicoli attacchi ricevuti da un programma sempre più imbarazzante".