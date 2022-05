Rai, Marco Civoli va in pensione dopo 34 anni: i saluti in diretta tv

Dopo 34 anni, Marco Civoli non è più nella squadra di Rai Sport. Il giornalista e conduttore romano, 65 anni, voce di importanti telecronache tra cui quella memorabile della finale dei Mondiali in Germania del 9 luglio 2006 vinta dall'Italia contro la Francia, ha salutato il pubblico ieri, nella diretta televisiva del La Domenica Sportiva, comunicando di andare in pensione.

"Sono venuto a salutare, a ringraziare tante persone, tanti colleghi, tante colleghe. 34 anni qua dentro, anni spesso senza fiato" ha detto Civoli parlando con Jacopo Volpi nello studio che lo vide conduttore insieme a Paola Ferrari nella stagione 2010/2011: "E adesso tocca ai giovani (…) Un grandissimo saluto, un grazie infinito a tutti".

"Non hai detto solo 'Campioni del mondo. Il cielo è azzurro sopra Berlino'..." ha affermato il conduttore ricordando la celebre frase di Ciovoli pronunciata al termine della storica finale del 2006; "Qualche cosa è stato fatto..." ha risposto il giornalista, entrato in Rai nel 1988.