Rai, le novità della prossima stagione: ritorni, new entry e grandi esclusi

Se la stagione televisiva Rai che si è appena conclusa, ancora una volta con ascolti record, è stato il naturale continuum di quella precedente, in cui il Covid ha reso necessaria la costante convivenza tra informazione e intrattenimento - con quest'ultimo che spesso ha ceduto il passo alle news e all'approfondimento, successivamente anche alla luce della guerra in Ucraina - concedendo poco spazio alle novità, la prossima apre la porte al cambiamento. E' quanto promette l'amministratore delegato Carlo Fuortes, che alla presentazione dei palinsesti, a Milano, ha parlato di "un cambiamento paragonabile solo a quanto accadde negli anni '60", citando Oscar Wilde: "Siamo quello che saremo, non meno di quello che siamo stati".

La trasformazione per generi

La prima novità è strutturale. La prossima stagione, infatti, dopo la nascita delle direzioni tematiche, sarà la prima organizzata per generi: "Una programmazione nuova - ha detto ancora Fuortes - basata su una visione del Paese e dell'Azienda che guarda al futuro. Adotteremo nuovi modelli organizzativi e nuove forme di narrazione, capaci di rispondere alle necessità di una società in profonda trasformazione. Di fronte a noi c'è un panorama che muta velocemente: cambiano le prospettive, gli interessi e il contesto culturale e comunicativo, sempre più segnato dal digitale e dalle reti, ma anche da una forte frammentazione dei contenuti e delle interpretazioni di ciò che accade nel mondo. In fondo è proprio questa la missione fondamentale del servizio pubblico, oggi: aiutare a comprendere la complessità, per evitare che si trasformi in frammentazione". Tradotto: crossmedialità, innovazione, diaolgo fra più canali - a partire da web e social - collaborazione tra reti e direttori. Una trasformazione profonda che ha l'obiettivo di portare la Rai dal ruolo di broadcaster a quello di una nuova media company.

Jovanotti su Rai Play

Lorenzo Jovanotti è il primo nome forte fatto in conferenza stampa. Il cantautore torna su Rai Play con 'Jova Beach Play', undici puntate con il meglio del backstage del tour estivo sulle spiagge italiane. Sulla piattaforma anche Valerio Lundini con 'Conferenza stampa', dove saranno i giovani a fare le domande alle star protagoniste, il docureality 'Confusi', che racconta la vita di 4 ventenni alle prese con la prima esperienza fuori casa, e 'The Rap Game', talent show dedicato alla musica rap. Tornano 'Ossi di seppia' con la terza stagione, 'Scialla Italia' e 'Superquark +'.

Le novità del day time: torna Elisa Isoardi, un nuovo programma per Diaco

Su Rai 1 squadra che vince non si cambia. Confermati tutti i cavalli di battaglia, da 'Unomattina' - anche se qui si sta studiando una nuova formula e non sono stati ancora comunicati i nomi dei conduttori - a 'Storie italiane' con Eleonora Daniele, poi 'E' sempre mezzogiorno' con Antonella Clerici, nel pomeriggio 'Oggi è un altro giorno' di Serena Bortone e 'La vita in diretta' con Alberto Matano, mentre prima del tg è il momento dei game show 'Reazione a catena' con Marco Liorni che dopo il 30 ottobre passerà il testimone a Flavio Insinna con 'L'eredità'. La domenica torna Mara Venier con 'Domenica In' e a seguire confermata anche Francesca Fialdini con 'Da noi... E ruota libera'. Sempre nel weekend confermati 'Unomattina in famiglia', 'Linea Verde', 'Linea Blu', 'Linea Bianca', 'Il provinciale' e 'Italia sì' il sabato pomeriggio, sempre con Liorni.

Le vere novità riguardano Rai 2, che il direttore dal day time Simona Sala ha definito "in crisi d'identità". Nel solco del successo di 'Radio2 Social Club', approda dalle 7 un altro programma di radiovisione, 'Caterpillar A.M.' con Filippo Solibello, Claudia de Lillo e Marco Ardemagni. Tornano 'I Fatti Vostri' con Salvo Sottile e Anna Falchi (nel cast anche Umberto Broccoli, Manuela Aureli e Paolo Fox). Un nuovo programma per Pierluigi Diaco, 'Bella Ma'', dal lunedì al venerdì alle 15.15, che metterà a confronto diverse generazioni attraverso la parola; Mia Ceran sarà invece al timone di un docurealiy sulla famiglia, 'Nei tuoi panni', dove genitori e figli si scambieranno i ruoli. Nel weekend il contenitore 'Sabato Italiano' vedrà susseguirsi 'Italiani Fantastici e dove trovarli', 'Ti sembra normale' e 'Top' mentre la domenica alle 11.15 torneranno Paola Perego e Simona Ventura con 'Citofonare Rai 2'. La domenica pomeriggio, alle 15, Elisa Isoardi condurrà il nuovo programma 'Vorrei dirti che', il sabato alle 15.15, invece, Emma D'Aquino racconterà personaggi che hanno rotto gli schemi in 'Ribelli', in onda dal 10 settembre al 1 ottobre.

L'intrattenimento di prime time: Marcuzzi e Cattelan su Rai 2, De Martino cambia format

Gianni Morandi 'speciale' su Rai 1, Alessia Marcuzzi, Alessandro Cattelan, Stefano De Martino e Mara Maionchi in arrivo su Rai 2, Cristiano Malgioglio raccoglie il testimone di Raffaella Carrà su Rai 3. L'intrattenimento di prime time, guidato da Stefano Coletta, conferma su Rai 1 la tradizione dei titoli più forti, mentre su Rai 2 propone una vera rivoluzione all'insegna dell'innovazione e su Rai 3 conferma le scelte identitarie ma intende recuperare la satira.

Sulla rete ammiraglia torna dall'11 settembre in access prime time il campione d'ascolti 'I soliti Ignoti', guidato da Amadeus che scalda i motori per Sanremo 2023 confermando anche la formula di Sanremo Giovani in onda a dicembre e proponendo a fine estate 'Arena 60 70 80 e 90', per 3 sabati dal 17 settembre al primo ottobre, e guidando anche lo show di Capodanno 'L'anno che verrà'. Nel prime time di Rai 1 vengono confermati anche 'Tale e Quale Show' di Carlo Conti (dal 30 settembre), 'Ballando con le stelle' di Milly Carlucci dall'8 ottobre e arrivano una serie di eventi, alcuni inediti: venerdì 16 settembre Mara Venier proporrà in prima serata 'Domenica In show' per presentare proprio tutti i protagonisti dell'intrattenimento del nuova stagione, il primo novembre Flavio Insinna guiderà uno 'Speciale Eredità Unicef - Una sera insieme', dall'11 al 18 dicembre si darà spazio al 'Telethon Show', mentre nel periodo delle strenne torna lo show di Capodanno di Roberto Bolle 'Danza con me' (il primo gennaio) e arriva 'Go Gianni Go' il 19 dicembre, una grande festa in musica che vedrà protagonista Gianni Morandi dalla sua Bologna.

Su Rai2, nell'access prime time, in attesa del ritorno di Drusilla Foer e del suo Almanacco dal 21 novembre, arriverà dal 10 ottobre al 18 novembre il nuova game show 'Una scatola al giorno' condotto da Paolo Conticini. Ma è nel prime time e nella seconda serata che c'è una vera carrellata di nuovi titoli e nuovi volti: Mara Maionchi con 'Nudi per la vita', quattro serate (dal 12 settembre il lunedì e il martedì) per sensibilizzare sulla prevenzione del tumore attraverso le storie di alcuni personaggi noti che hanno vissuto l'esperienza del cancro sulla propria pelle o nella loro famiglia, tra cui Elisabetta Gregoraci e l'ex calciatore Sebino Nela. Stefano De Martino, che riproporrà anche 'Bar Stella', guiderà 'Sing Sing Sing', uno nuovo show musicale dal 26 settembre; dal 7 novembre 'Non sono una signora' vedrà personaggi noti calarsi nell'arte performativa delle Drag Queen, guidati da una giuria di vere drag. E se dal 27 settembre tornerà 'Il Collegio', bisognerà aspettare il 22 novembre per il debutto di Alessia Marcuzzi con 'Boomerissima', un programma che metterà a confronto generazione z e boomer.

In seconda serata, oltre alle conferme di 'Belve' di Francesca Fagnani e di 'Bar Stella', c'è una new entry che non passerà inosservata: 'EpccsuRai2' con Alessandro Cattelan che proporrà sulla seconda rete il suo programma più iconico. Su Rai 3, la novità dell'intrattenimento più vistosa arriverà dal primo dicembre con Cristiano Malgioglio alla conduzione di 'Mi casa es tu casa', che recupera in qualche modo la tradizione di 'A raccontare comincia di tu' di Raffaella Carrà, con interviste a grandi personaggi.

Ilaria D'Amico torna all'approfondimento

Nell'approfondimento una grande novità, sempre su Rai 2: Ilaria D'Amico condurrà 'Che c'è di nuovo', in prima serata il giovedì sera. E ancora, su Rai 1 esordisce 'Tempo e mistero', nella seconda serata del lunedì dal 3 ottobre, con lo scrittore Giancarlo De Cataldo, già magistrato autore di 'Romanzo criminale', che ripercorre i grandi delitti della storia italiana per ricostruire il clima della società del tempo in cui sono stati compiuti. L'offerta autunnale ribadisce i suoi punti di forza: per la fascia serale 'Porta a Porta' con Bruno Vespa su Rai 1, '#cartabianca' con Bianca Berlinguer, 'Report', arrivato al suo 25esimo anno, con Sigfrido Ranucci, 'PresaDiretta' con Riccardo Iacona, 'Chi l'ha visto?' con Federica Sciarelli, su Rai 3. Per il daytime 'Agorà' con Monica Giandotti su Rai 3, 'Ore 14' con Milo Infante su Rai 2. Nel weekend, su Rai 3, 'Agorà Weekend' con Giusi Sansone, 'Mi Manda RaiTre' con Federico Ruffo, 'O anche no', dedicato a inclusione e solidarietà, con Paola Severini Melograni, 'Timeline' con Marco Carrara, dedicato ai social media, 'Mezz'ora in più' e 'Mezz'ora in più/Il mondo che verrà' con Lucia Annunziata, 'Frontiere' con Franco Di Mare, 'Rebus', su informazione e cultura, con Corrado Augias e Giorgio Zanchini, 'Le parole' con Massimo Gramellini e 'Indovina chi viene a cena' con Sabrina Giannini.

Le fiction: tornano Imma Tataranni e Lolita Lobosco

Grande spazio anche alla fiction. Tra i titoli nuovi - e attesissimi - 'Esterno Notte', la prima serie tv di Marco Bellocchio che torna ad indagare il caso Aldo Moro, poi una nuova grande coproduzione europea, 'Sopravvissuti', per la regia di Carmine Elia, con Lino Guanciale e un cast internazionale per un mistery drama con al centro una barca a vela che scompare dai radar. In arrivo anche la seconda stagione di 'Mina Settembre' con Serena Rossi, i nuovi episodi di 'Imma Tataranni' e 'Le indagini di Lolita Lobosco', con Luisa Ranieri. Confermate la settima stagione di 'Che io ci aiuti', 'Un passo dal cielo 7', 'Il commissario Ricciardi', la quinta stagione di 'Rocco Schiavone'.