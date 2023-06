I programmi estivi Rai: da Serena Autieri a Nunzia De Girolamo, chi vedremo in tv

La Rai non va in vacanza. Anche quest'anno, come ormai accade da tempo, d'estate la tv resta accesa e l'offerta riesce a coprire tutta la giornata, dal lunedì alla domenica.

Sono stati presentati oggi a viale Mazzini i palinsesti del day time estivo, debutto ufficiale del nuovo direttore dell'intrattenimento Angelo Mellone. "Informare, intrattenere, fare viaggiare il pubblico da casa, sono i pilastri del servizio pubblico" ha detto, sottolineando il principale obiettivo del suo lavoro, di tanti colleghi, e dei protagonisti dei programmi: "Intrattenere le solitudini. Le persone che guardano la tv d'estate sono persone sole, si possono permettere pochi giorni di vacanza - ha spiegato - Noi abbiamo il dovere di dare un sorriso, informazione, contenuti, svago e fare compagnia alle solitudini".

Le novità non sono nei titoli - diversi tornano dopo il successo (o l'insuccesso) dello scorso anno - ma nei volti e nelle accoppiate. Serena Autieri sbarca su Unomattina Estate accanto a Tiberio Timperi e Gigi Marzullo, Nunzia De Girolamo invece passa dalla seconda serata al pomeriggio di Rai 1 al timone di Estate in diretta con Gianluca Semprini. Torna Carolina Rey con Weekly il sabato e la domenica mattina, e raddoppia Camper: Roberta Morise e Tinto saranno in viaggio, mentre in studio c'è Marcello Masi.

Unomattina Estate

Unomattina Estate inizia il 19 giugno, a partire dalle 9, su Rai 1. Tre volti amati, come Serena Autieri, Tiberi Timberi e Gigi Marzullo, per tre spazi, ognuno con la sua identità. Timperi si occuperà di attualità e territorio, consumi e risparmio con tutorial e consigli di esperti, salute e benessere, cucina e nutrizione per raccontare i piatti della nostra tradizione e cultura culinaria. Poi la conduzione passa a Serena Autieri e Gigi Marzullo per Unomattina Estate Show: un'ora di leggerezza scandita da musica, costume e incontri con grandi personaggi. Alle 11 torna Tiberio Timperi con Unomattina Estate Cronache dedicata ai grandi gialli del passato e alle inchieste più recenti, con ospiti in studio e collegamenti.

Camper in viaggio

In onda su Rai 1, dal lunedì al venerdì, alle 12, a partire dal 19 giugno. Quest'anno Tinto e Roberta Morise viaggeranno in giro per l'Italia in compagnia di veri camperisti. Un viaggio di piacere con regole strettissime e missioni giornaliere affidate ai due dal 'Professore' Umberto Broccoli.

Camper

Marcello Masi conduce Camper - a partire dal 12 giugno - dal lunedì al venerdì alle 12:25. Collegamenti in diretta e reportage dalle località vacanziere, grazie alla squadra di inviati, per portare il pubblico in vacanza.

Reazione a catena

Un must, ormai, del palinsesto di Rai 1. Marco Liorni conduce l'amato game show dal lunedì al venerdì alle 18:45, a partire dal 19 giugno. Un programma, arrivato alla 17esima edizione, che mette alla prova l'intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana .

Estate in diretta

Ricevono il testimone da Alberto Matano nel pomeriggio di Rai 1 Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. Sono loro i conduttori di Estate in diretta, in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 17:05, che accompagneranno i telespettatori nel racconto quotidiano di fatti di cronaca e di attualità, storie di vita, grandi eventi, con momenti di intrattenimento e spettacolo.

Weekly

Il fine settimana inizia con Carolina Rey che insieme a Fabio Gallo conduce Weekly. Dal 24 giugno, ogni sabato mattina alle 8:30 e la domenica alle 8:20, una finestra aperta sull'estate degli italiani. Grazie agli inviati si scopriranno i luoghi più affascinanti o affollati del nostro Paese, ma ci saranno anche importanti ospiti in studio protagonisti di interviste. Con Giulia Bonaudi, invece, si parlerà delle notizie della settimana.

Lineablu

Lineablu è in onda dal 27 maggio. Donatella Bianhi e Fabio Galli, con Valentina Bisti, raccontano le bellezze del Mediterraneo ogni sabato, alle 14, su Rai 1.

Lineaverde Sentieri

Torna per la seconda edizione Linea Verde Sentieri, il programma del sabato estivo di Rai 1 dedicato al cammino in montagna attraverso il racconto dei sentieri CAI. Il programma andrà in onda con un doppio appuntamento ogni sabato dal 1 luglio al 5 agosto, dalle 12.30 alle 13:30. Il racconto è affidato a Lino Zani e Margherita Granbassi in compagnia dell'esperto alpinista Gian Luca Gasca.

Linea Verde Estate

Dopo i successi della stagione invernale, la storica trasmissione di Rai 1 prosegue il racconto della 'terra delle meraviglie' con Angela Rafanelli e Peppone. Le nuove puntate andranno in onda dal 25 giugno al 10 settembre, la domenica alle 12.30.

Linea Verde Explora

Un viaggio nell'Italia dove la storia incontra il presente con lo sguardo al futuro: dal 10 giugno alle 12, ogni sabato, su Rai 1 Federico Quaranta con Linea Verde Explora andrà alla ricerca delle 'vocazioni dei territori' incontrandone i protagonisti, veri e propri baluardi negli anni di un racconto di eccellenza e tradizione, a partire dai personaggi che hanno lasciato un segno nella Storia per poi conoscere i testimoni del tempo presente.