Rai1 cancella la Bobo Tv "in segno di rispetto per le vittime della tragedia di Ischia"

Dopo i terribili fatti che hanno coinvolto l'isola di Ischia, la Rai ha deciso di modificare la sua programmazione serale. Su Rai1, pertanto, questa sera non andrà in onda la puntata con la Bobo Tv previsto alla fine della partita dei mondiali Argentina-Messico. "In segno di rispetto per le vittime della tragedia di Ischia, l'appuntamento con la BoboTv di sabato 26novembre non andrà in onda" si legge nel tweet diramato dall'ufficio stampa. Il contenuto televisivo con Bobo Vieri, Nicola Ventola, Lele Adani e Antonio Cassano era previsto alle ore 22 tra la fine del match di Qatar 2022 e l'inizio della puntata di Ballando con le stelle che resta programmato alle ore 22.10.

Un forte nubifragio ha colpito nella notte l'isola di Ischia, causando allagamenti e danni ovunque e soprattutto a Casamicciola, già devastata da un'alluvione nel novembre del 2009. A Casamicciola Terme, comune dell'isola del golfo di Napoli, una frana ha investito diverse auto in sosta, trascinandole fino al mare, e alcune abitazioni. Segnalati anche colate di fango, allagamenti e strade trasformate letteralmente in fiumi in piena. Il bilancio dei dispersi, invece, cresce con il passare del tempo. "La situazione è molto grave e complicata. Al momento ci sono 12 dispersi. Si tratta di persone sotto il fango", ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.