Raimondo Todaro torna a 'Ballando', Elisa Isoardi: "Chissà cosa succederà sabato sera"

Raimondo Todaro ci sarà. Dopo l’intervento di appendicite e le riserve sulla sua presenza dovute alla convalescenza, la presenza del ballerino nella puntata del 3 ottobre 2020 di ‘Ballando con le stelle’ è stata confermata dal diretto interessato.

“Tornerò sabato, ma il problema è capire cosa poter fare. Milly è attenta alla salute di ognuno di noi. Più delle ferite, la cosa strana a cui non sono abituato è la stanchezza. Qualsiasi cosa mi stanca. Ieri sono uscito un’ora, per andare a trovare i ragazzi di Ballando, e quando sono rientrato a casa ero stanchissimo”, ha confidato in collegamento con ‘La vita in diretta’ il ballerini che a Today aveva raccontato la difficoltà di un’operazione complicata.

Raimondo Todaro torna a Ballando, il commento di Milly Carlucci ed Elisa Isoardi

Raimondo Todaro è comparso anche in un video su Instagram insieme a Milly Carlucci e la compagna di ballo Elisa Isoardi. “I propositi per questo ballo sono pettinarsi i capelli e avere un occhio vispo”, ha scherzato la conduttrice; “Pettinati siamo pettinati, chissà cosa succederà sabato sera”, è stato il commento di Elisa Isoardi in calce al post subito destinatario degli auguri da parte dei telespettatori felici di ritrovarlo in tv, un po’ provato ma sorridente.