Ballando con le stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro dopo il verdetto: lui si toglie subito la medaglia

Il gesto del ballerino, quarto in classifica insieme alla conduttrice, non è passato inosservato agli utenti che sui social hanno commentato la sua reazione

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono stati tra i protagonisti assoluti della 15esima edizione di ‘Ballando con le stelle’ conclusa ieri, 21 novembre 2020, con la vittoria di Gilles Rocca e Lucrezia Lando. Un po’ per il loro feeling che subito si è palesato davanti alle telecamere di Rai1, un po’ per gli imprevisti che hanno inevitabilmente gravato sul percorso lineare della gara di ballo, la conduttrice e il ballerino hanno catturato molto l’attenzione del pubblico che ha fatto il tifo per loro sin dall’inizio di un’avventura televisiva turbata prima dall’operazione di appendicite a cui Todaro si è dovuto sottoporre, poi dall’infortunio al piede che ha costretto allo stop Isoardi.

Nonostante tutto, ieri la coppia si è esibita dando il meglio di sé nell’ultima puntata dello show che li ha visti al quarto posto della classifica finale, dietro ad Alessandra Mussolini e Samuel Peron (terzi classificati) e Paolo Conticini e Veera Kinnunen (secondi). La delusione per il verdetto è stata evidente sui volti di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, destinatari della medaglia prevista per quarti classificati, ma evidentemente non molto apprezzata… Infatti, il gesto del ballerino che ha tolto immediatamente dal collo il simbolo della gara non è passato inosservato agli occhi di qualche telespettatore che ha subito condiviso sui social il momento della premiazione commentato da chi ha compreso pienamente la sua delusione.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro felicissimi per le medaglie del 4* posto 😂 #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/B8sjFtB89E — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) November 22, 2020

Ballando con le stelle, le reazioni di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro per il quarto posto

Finito il programma, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno affidato a Instagram le loro sensazioni. “Nonostante tutto sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto e la forza più grande siete sempre stati voi”, ha scritto il ballerino ringraziando i sostenitori, citati con affetto anche da Elisa Isoardi. “Mi porto dentro il vostro affetto”, ha detto la conduttrice in un video postato tra le storie Instagram: “Va bene così, io mi sono messa in gioco”.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: e ora?

La vittoria di Ballando con le stelle sarà anche sfumata per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro che, però, dall’esperienza traggono la ricchezza di aver stretto un legame che pare proprio possa evolversi anche ora che il dance show è finito. “Io e Raimondo? Mi sto innamorando, ci vogliamo bene” dichiarato nella clip prima dell'esibizione la conduttrice che così lascia aperte le porte del suo cuore a eventuali sviluppi. “È stato l'anno più brutto della mia vita, anche per lei non è stato un granché. Cosa siamo io ed Elisa? Non lo sappiamo neanche noi, lo scopriremo”, il commento del ballerino.