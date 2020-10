Raimondo Todaro: “Non sono ancora al top della forma. Elisa Isoardi avrebbe ballato meglio con un altro”

Il ritorno di Raimondo Todaro sulla pista di ‘Ballando con le stelle’ dopo lo stop dovuto all’intervento di appendicite è stato uno dei momenti più attesi dell’ultima puntata del dance show di Rai1: il ballerino professionista ha dato prova di grande professionalità presenziando all’appuntamento del sabato sera accanto alla sua partner Elisa Isoardi, sciolta insieme a lui in un pianto liberatorio alla fine di un valzer che è stato commentato durante la puntata odierna di Domenica In.

In collegamento con Mara Venier, Raimondo Todaro ha parlato delle sue condizioni fisiche non ancora nel pieno delle forze per via della convalescenza: “La cosa un po’ fastidiosa è questa stanchezza che sento perennemente”, ha confidato il ballerino: “Sono un professionista e per questo conosco il mio corpo: non sono ancora al top della forma, ci vorrà ancora molto tempo”.

Raimondo Todaro: “Le mie sono state lacrime di liberazione”

Inevitabile un commento sul momento di commozione che ha segnato la sua presenza a Ballando alla fine della performance con Elisa Isoardi: “Da una parte le lacrime sono state di liberazione, dall’altra paura di non essere in grado di dare a lei ciò che si merita. Se Elisa avesse ballato con un altro ballerino avrebbe fatto sicuramente meglio”, il pensiero di Raimondo Todaro che con la partner di ballo ha instaurato una sintonia ormai innegabile agli occhi dei telespettatori. A Mara Venier il ballerino ha poi assicurato che da lunedì tornerà ad impegnarsi al massimo in sala da ballo: “Si cambia da lunedì e si raggiunge il livello degli altri”, ha promesso: “La trasmissione è così bisogna andare avanti altrimenti si rimanere indietro”.