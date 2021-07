Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle: i motivi del clamoroso addio

Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle: l’annuncio arriva inaspettato dai profili social del ballerino siciliano, dal 2005 volto storico del dance show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Nel post Instagram, Todaro, 34 anni, spiega di voler affrontare nuove sfide e cercare altri stimoli, non prima di ringraziare la squadra del programma a cui deve tanto della sua crescita professionale, iniziata quando era appena maggiorenne.

Perché Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle

“Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le stelle e su tutti Milly Carlucci”, si legge nel messaggio a corredo della foto di un giovanissimo Raimondo Todaro: “All'epoca ero appena maggiorenne ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro, per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire”.

“Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l'idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi hanno dato”, aggiunge il ballerino che prosegue rivolgendosi ai colleghi a cui manda il suo più affettuoso augurio: “Ai miei colleghi faccio un grosso in bocca al lupo e lo spettacolo me lo godrò da casa tifando per ognuno di loro”.

La carriera di Raimondo Todaro a Ballando con le stelle

Lungo e costellato di successi il percorso artistico di Raimondo Todaro a Ballando con le stelle. Era il 2005, infatti, quando fu scelto come maestro per la seconda edizione dello show in coppia con Miss Italia 2004, Cristina Chiabotto con cui si classificò al primo posto. Alla fine dello stesso anno, insieme alla campionessa di salto in lungo Fiona May, vinse poi anche la terza edizione, mentre nella quarta edizione, con Licia Colò, raggiunse il quarto posto. Nel 2009, gareggiò con la modella Carol Alt, mentre l’anno successivo tornò a vincere con l'attrice Veronica Olivier e, ancora con Elisa Di Francisca e e Giusy Versace. Nel 2018 la sua gara con Giovanni Ciacci entra nella storia del programma, essendo la prima volta di una coppia composta da due uomini. Nell’ultima edizione ha insegnato a danzare a Elisa Isoardi, classificandosi al quarto posto.