Raimondo Todaro ai ferri corti con De Filippi, l'indiscrezione su Milly Carlucci

Da settimane circolano supposizioni sul futuro di Raimondo Todaro ad Amici. Secondo alcune indiscrezioni tra il ballerino e Maria De Filippi il rapporto non sarebbe dei migliori e secondo quanto scrive il settimanale Nuovo ci sarebbe del "gelo" tra i due colpa di alcuni comportamenti di Todaro durante il Serale di Amici.

Questo malumore sarebbe dovuto andare in onda nella puntata di sabato 8 aprile, ma sarebbe stato tagliato: in quell'occasione Maria avrebbe accusato il maestro di essere "presuntuoso e di fare troppe dietrologie e insinuazioni". Secondo il settimanale quindi l'addio al talent di Canale 5 sarebbe vicino e altrettanto vicino sarebbe un suo ritorno a Ballando con le stelle.

Il programma Rai è stato è la sua casa dal 2005 al 2020, lì ha ballato e si è fatto prima conoscere e poi amare dal pubblico. La decisione di lasciare lo show fu molto discussa e lasciò l'amaro in bocca a Milly Carlucci che però adesso sembrerebbe pronta a riaccogliere il ballerino. Per Todaro però lasciare Amici non sarebbe così facile, proprio grazie alla decisione di passare a Mediaset si sarebbe ricucito il rapporto con la moglie Francesca Tocca: "Il maestro e la ballerina professionista del talent si sono riconciliati dopo un anno e mezzo di separazione proprio nel 2021, quando cioe? e? entrato nel cast dello show. Ma c’e? anche chi insinua che questo ritorno di fiamma sia in realta? un fuoco di paglia. E sostiene che il nervosismo che il prof di danza ha sempre manifestato in trasmissione fosse dovuto, in parte, anche a una nuova crisi sentimentale".