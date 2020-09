Problemi di salute per Raimondo Todaro, operato nella notte per appendicite.

A dare per prima la notizia che potrebbe comportare l’assenza del ballerino professionista di ‘Ballando con le stelle’ nella prossima puntata è stata Selvaggia Lucarelli attraverso un tweet che raccontava del ricovero e dell’imminente operazione. Poi nella notte sono seguiti gli aggiornamenti di Elisa Isoardi che, attraverso delle Instagram Stories, ha spiegato che il compagno di ballo stava subendo l’intervento. “I medici hanno rassicurato. Io sono preoccupata perché mi è caduta una certezza, Milly l’asso ce l’ha… Io provo comunque e ballerò spero con lui, ma di certo per lui”. Poco dopo la concorrente dello show dance di Rai Uno ha rassicurato ancora una volta i follower sull’ottimo esito dell’operazione: “Raimondo sta bene, forza!”, ha esortato sui social.

Ora non resta che attendere gli aggiornamenti sulla situazione che senza dubbio arriveranno nelle prossime ore da parte di Milly Carlucci sulla probabile sostituzione di Raimondo Todaro nella gara di ballo di sabato prossimo.

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si annoia, diciamo. #BallandoConLeStelle