"Signora, scusi siamo in onda": il divertente imprevisto in diretta su RaiNews24

Durante la diretta di Pomeriggio24, speciale di approfondimento di RaiNews24, un'addetta alle pulizie è entrata in studio per pulire. La donna non si era accorta che il programma era in diretta o che comunque stava avvenendo una registrazione e quindi è entrata nell'inquadratura più di una volta. La reazione del conduttore Alessandro Baracchini, che stava portando avanti uno speciale sulla guerra in Ucraina con un ospite, Ilario Piagnerelli, è esilarante: "Scusi signora, siamo in onda. Saluti tutti, grazie a dopo". Che dire? Il bello della diretta. A condividere il video dell'episodio, andato in onda il 28 aprile, su Twitter è stato il giornalista Marco Salaris.

Fuori programma oggi in studio con

@AleBaracchini

. L’igiene priorità assoluta a RaiNews24.