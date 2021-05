"Raoul Bova è il nuovo Don Matteo": Terence Hill lascia dopo 12 anni

Clamoroso cambio della guardia a Don Matteo, la fortunatissima fiction di Rai Uno. Dopo dodici anni di onorato servizio, Terence Hill, attore protagonista, lascia la canonica per dare spazio ad un nuovo presbitero: Raoul Bova, sex symbol dello spettacolo italiano che vestirà per la prima volta l'abito talare. A riportare il retroscena è TvBlog, sito specializzato in tematiche televisive.

La staffetta è prevista per la stagione in onda il prossimo autunno e non sarà l'unica novità: a rientrare nel cast in pianta stabile ci sarà infatti anche Flavio Insinna. Non è chiaro quali saranno i prossimi progetti professionali di Hill né le ragioni che lo hanno portato alla decisione di lasciare la serie tv, ma i cambiamenti del cast non sono certo una novità nelle fiction di lungo corso. La Lux Vide, società di produzione di Don Matteo, decide quindi di puntare su Bova per la seconda volta, dopo aver affidato a lui il ruolo di Guido Borghi nella serie Buongiorno Mamma, trasmessa in queste settimane su Canale 5 con successo di pubblico.