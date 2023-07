La storia vera di Raul Gardini, interpretato da Fabrizio Bentivoglio nel docufilm in onda questa sera

In occasione del trentennale della sua scomparsa, Rai 1 propone oggi, 23 luglio 2023, dalle 21.25, la docufiction “Raul Gardini”. Ricostruzione del periodo che va dal 1990 (il varo del Moro di Venezia) al 23 luglio del 1993 (giorno del suicidio dell'imprenditore).La docufiction è diretta da Francesco Miccichè e utilizza materiale d’archivio, ricostruzioni e testimonianze inedite. Fabrizio Bentivoglio interpreta il protagonista, mentre Pilar Fogliati è Maria Bertasi.

Raul Gardini: la vera storia

Raul Gardini ((Ravenna, 7 giugno 1933 – Milano, 23 luglio 1993) intraprende la sua carriera giovanissimo, all'età di soli 19 anni, nel 1952, presso la Ferruzzi s.r.l., subito dopo aver conseguito il diploma di perito agrario. E il 1987, con grande orgoglio, riceve la laurea ad honorem in agraria all'Università di Bologna, un riconoscimento dovuto al suo impegno nel settore.

Nel 1957, avviene un evento che segnerà profondamente la sua vita: il matrimonio con Ida Ferruzzi, la figlia del celebre Serafino Ferruzzi, il fondatore della Ferruzzi. Questo legame non solo lo unisce ulteriormente alla famiglia, ma diventa anche una chiave di accesso strategica all'interno dell'azienda. Quando Serafino Ferruzzi muore nel 1979, l'industriale assume il delicato compito di prendere le redini del gruppo, ereditando una grande responsabilità, ma anche l'opportunità di lasciare un'impronta significativa nel mondo degli affari.

Nel 1986, Gardini coglie un'opportunità straordinaria e assume il controllo della prestigiosa società chimica Montedison. Con audacia e lungimiranza, promuove la creazione di una nuova struttura finanziaria chiamata Ferfin, un'entità potente che abbraccia un ventaglio di aziende tra cui Montedison stessa, Fondiaria, Calcestruzzi, il Messaggero, Tele Montecarlo e altre ancora. Il suo spirito imprenditoriale si manifesta portando a risultati sorprendenti e a una crescita notevole per il gruppo. Nel 1989, l'industriale si distingue ancora una volta tra i promotori del progetto Enimont, una visione ambiziosa che mira a unire le attività chimiche di Montedison e di Enichem, società chimica dell'Eni, in una potente joint-venture. Tuttavia, nonostante gli sforzi e l'impegno, il progetto si rivela più complesso del previsto, e nel 1991 fallisce, deludendo le aspettative e provocando un profondo senso di sconfitta.

Nel corso di queste turbolente vicende, Gardini prende una decisione drastica e coraggiosa: separa i propri interessi da quelli della famiglia Ferruzzi e fonda la Gardini s.r.l., una nuova realtà imprenditoriale che gli permette di ripartire da zero e di rialzarsi con determinazione. Attraverso la Gardini s.r.l., intraprende una serie di importanti operazioni finanziarie, dimostrando ancora una volta la sua capacità di innovare e adattarsi alle mutevoli dinamiche del mercato.

Tuttavia, nel 1993, la sua vita prende una svolta tragica. Sottoposto ad indagini giudiziarie che mettono a dura prova la sua integrità e il suo operato, Gardini muore in circostanze misteriose, lasciando dietro di sé molte domande irrisolte e un senso di tristezza e perdita per l'intera comunità imprenditoriale e la sua famiglia. Successivamente viene accertata l'ipotesi del suicidio. Nel frattempo, il gruppo Ferruzzi si trova in una situazione di gravissime difficoltà finanziarie, la cui origine sembra risalire al periodo della sua presidenza. Questa crisi mette a dura prova la stabilità dell'azienda, ma anche la sua eredità e il suo impatto sul panorama industriale italiano. La sua memoria e il suo lavoro rimangono comunque una testimonianza di coraggio, ambizione e spirito imprenditoriale, ispirando generazioni future a perseguire i propri sogni con determinazione e passione.

Dove vedere "Raul Gardini" in tv e in setreaming (23 luglio)

La docufiction "Raul Gardini" va in onda oggi, domenica 23 luglio 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Il film per la tv è disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.