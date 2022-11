Raymond & Ray, il film strano ma bello dell'accoppiata McGregor-Hawke

Ewan McGregor e Ethan Hawke in Raymond & Ray

Un'era fa, nell'epoca dello zapping televisivo, poteva capitare di soffermarsi di fronte a una scena di un film sconosciuto ma con attori/attrici celebri, e presi dalla curiosità proseguivamo nella visione, cercando di intuire quello che era successo prima, pur con qualche inevitabile incomprensione.

Abbiamo provato una sensazione simile guardando (dall'inizio) Raymond & Ray, film di genere dark domedy uscito lo scorso 21 ottobre su Apple TV+ che ha come protagonisti due star del calibro di Ethan Hawke e Ewan McGregor. Sì perché Raymond & Ray è un film parecchio strano, che lascia quasi l'impressione di non volersi fare capire fino in fondo, eppure si fa guardare piacevolmente dall'inizio alla fine. Prima di addentrarci meglio in questa analisi, riassumiamo brevemente e senza spoiler la trama del film.

Di cosa parla Raymond & Ray

Una sera Raymond (McGregor) si presenta alla baita del fratellastro (Hawke) Raymond detto Ray, per comunicargli che loro padre Ben, quello che ha dato loro lo stesso nome e molti ricordi negativi, è morto. Ray risponde più o meno con una tipica espressione romanesca atta a manifestare disinteresse, ma Raymond gli dice che il padre ha espresso il desiderio di avere i propri figli al funerale, e visto che lui ha la patente sospesa per guida in stato di ebbrezza Ray deve accompagnarlo. E il fratello, contro voglia, accetta.

Il suo, anzi il loro disprezzo per il padre è più che motivato: Ben era un uomo violento fisicamente e psicologicamente, che seduceva e abbandonava le donne quasi sempre dopo averle ingravidate, e sia Raymond sia Ray hanno subito traumi pesanti nella vita. Ma proprio per il piacere di saperlo morto vogliono dargli l'estremo saluto.

Quando arrivano nella città dove si svolge il funerale, però, i due hanno subito due sorprese: la prima è che la gente stimava e rispettava loro padre, la seconda è che Ben ha chiesto espressamente che a scavargli la fossa siano i suoi figli. Ci fermiamo qui, consigliandovi di guardare il trailer qui sotto.

Perché "Raymond e Ray" è un film strano ma bello

Di fatto, senza spoilerare, nel film non succede molto: i fratelli vanno al funerale, si parlano, scoprono le nuove vite del padre e fine. Insomma, non siamo ai livelli di Causeway ma quasi.

Ma al di là di un tono che, pur nel dolore inflitto dalla vita prima ancora che dalla morte, si mantiene comunque allegro, spiritoso e intelligente, la cosa migliore di Raymond & Ray è proprio nei dialoghi tra i due fratelli, nel loro raccontarsi e lasciarsi raccontare, nel litigare senza mai mettere in discussione l'affetto reciproco.

Raymond e Ray sono due uomini sconfitti, a cui il padre ha inflitto tormenti imbarazzanti, eppure conservano una dignità, e un'ironia, che ce li rende infinitamente simpatici, o meglio vicini. E questo film, che pure lascia molti non detti, si fa guardare con interesse e curiosità proprio come quelli di cui parlavamo all'inizio, quelli in cui ci imbattevamo per caso facendo zapping con il telecomando.

Voto: 7.5