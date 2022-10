Raymond & Ray, il trailer del film (comico e macabro) con Ewan McGregor e Ethan Hawke

Un film che promette risate e riflessioni in dosi ancora da scoprire. O almeno questo è quello che si intuisce dal trailer di Raymond & Ray, film con Ethan Hawke e Ewan McGregor in arrivo in streaming su Apple TV+. Di seguito tutte le informazioni e, naturlamente, anche il trailer.

Quando esce Raymond & Ray su Apple TV+

Dopo la presentazione in concorso alla Festa del Cinema di Roma, il film esce in tutto il mondo il giorno venerdì 21 ottobre solo su Apple TV+.

La trama del film

Raymond & Ray segue le vicende dei fratellastri Raymond e Ray che hanno vissuto all'ombra di un padre terribile. In qualche modo, ognuno di loro ha conservato uno spiccato senso dell'umorismo e il suo funerale è un'occasione per reinventarsi. C'è rabbia, c'è dolore, c'è follia, forse c'è amore e sicuramente c'è un lavoro di becchino.

Il cast di Raymond & Ray

Scritto e diretto da Rodrigo García, prodotto dal premio Oscar Alfonso Cuarón insieme a Bonnie Curtis e Julie Lynn per conto di Mockingbird Pictures; Gabriela Rodriguez e Shea Kammer sono i produttori esecutivi. Nel cast, come detto i protagonisti sono Ethan Hawke e Ewan McGregor, con loro Maribel Verdú, Sophie Okonodo, Tom Bower, Vondie Curtis Hall.

Il trailer ufficiale di Raymond & Ray

E ora guardiamo il trailer del film, per capire qualcosa in più sulla trama. Forse anche troppo, se non volete spoiler su qualche colpo di scena...