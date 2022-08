Ready Player One, stasera in tv: 5 curiosità sul film di Steven Spielberg

Uscito nel 2011, il romanzo “Ready Player One” di Ernest Cline è diventato un caso editoriale. Il grande riscontro di vendite ha permesso un adattamento per il grande schermo, diretto da Steven Spielberg e uscito nel 2018 nelle sale. Trasmesso oggi, 28 agosto, da Italia 1, andiamo alla scoperta di alcune curiosità riguardanti questo lavoro di fantascienza distopica

Ready Player One: 5 curiosità

- Ready Player One è l'adattamento di un romanzo di fantascienza distopica del 2011 scritto da Ernest Cline. Il libro è un bestseller: un successo costante generato da un passaparola vertiginoso. Il titolo del romanzo (e del film) trae origine dai videogiochi arcade tradizionali che, inserito il quarto di dollaro d'ordinanza, prima di giocare rispondevano con un "Ready Player One" (in italiano "Pronto, giocatore uno").

- L'adattamento cinematografico del film vive di un particolare corto circuito: nella stesura Ernest Cline fu ispirato molto del regista Steven Spielberg, omaggiato mediante alcune citazioni esplicite o meno. Il fatto che la versione per il grande schermo sia poi stata realizzata da Spielberg in persona è stata, per Cline, la proverbiale chiusura del cerchio.

- Esclusi F’Nale e i-R0k, tutti i personaggi del film hanno, in scena, due avatar. Una caratteristica dell’opera talmente preponderante che Steven Spielberg ha commissionato un suo personale avatar virtuale, in modo da poter immedesimarsi a dovere con la storia che stava creando in immagini.

- Tra le maggiori caratteristiche del libro “Ready Player One” troviamo l’immensa sfilata di citazioni da videogiochi, film e canzoni. Un gioco a cui nemmeno il film si è sottratto. Limitandoci al cinema, la pellicola cita, tra gli altri: 2001: odissea nello spazio; Alien; L’armata delle tenebre; La bambola assassina; Batman (1989); Breakfast Club; Christine - La macchina infernale; Excalibur; La febbre del sabato sera; Il gigante di ferro; Grosso Guaio a Chinatown; Guerre stellari; Highlander; Jurassic Park; King Kong; Ladyhawke; Monty Python e il Sacro Graal; La mosca; Nightmare; Il Pianeta Proibito; I Predatori dell'Arca Perduta; Ritorno al Futuro; Robocop; Shining; Star Trek, Terminator 2; Venerdì 13; La vita è meravigliosa.

- Forte del successo del romanzo, successivamente alla realizzazione del film, Ernest Cline ha dato un sequel alla storia originale. Il titolo del secondo libro è “Ready Player Two” ed è uscito nel 2020. Non ci sono notizie certe circa la realizzazione di un secondo capitolo per il grande schermo, ma lo scrittore ha annunciato che vorrebbe realizzare un ulteriore romanzo, che andrebbe così a formare una trilogia letteraria.

