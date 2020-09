Reazione a catena, la ‘famiglia omogenitoriale’ diventa virale: “Si fa la storia della tv”

Entrerà nella storia dei quizshow televisivi italiani la risposta che ha permesso ai concorrenti di ‘Reazione a catena’ di confermare una “intesa vincente” già collaudata nel corso di settimane, puntata dopo puntata. “Omogenitoriale”, infatti, è stata la parola pronunciata da uno dei concorrenti e colta dal compagno per indovinare, in 2 secondi, come la parola misteriosa fosse “famiglia”. In queste ore la replica sta facendo il giro della rete nel video condiviso da decine e decine di utenti che stanno commentando la bravura dei tre fratelli in gioco, ma anche il risalto che grazie alla loro prontezza, hanno dato alle famiglie composte da due genitori dello stesso sesso.

La “famiglia omogenitoriale” a Reazione a Catena

Tutto è successo durante la puntata di Reazione a Catena andata in onda ieri, giovedì 17 settembre, nel gioco ‘L’intesa vincente’ che prevede che due giocatori, pronunciando una parola a testa, debbano formare una frase che faccia indovinare una parola misteriosa al loro terzo compagno di squadra. I fratelli Francesco, Marco e Tommaso, conosciuti insieme come ‘Tre alla seconda’, hanno così definito “omogenitoriale” la “famiglia”, permettendo di indovinare al terzo componente la parola.

“Complimenti per lo scioglilingua”, il commento di Marco Liorni. E su Twitter piovono considerazioni sul tema tanto dibattuto: “Vorrei una tv pubblica generalista dove una frase del genere non desta scalpore. La battaglia culturale da fare è ancora enorme. Grandissimi”, scrive qualcuno. Magari è solo l'inizio...