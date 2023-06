Reazione a catena, polemica per il gioco finale: "Concorrenti bravissimi, ma sabotati"

Puntata dopo puntata Reazione a catena sta ottenendo risultati formidabili: il quiz di Rai1 condotto da Marco Liorni nella fascia occupata fino a qualche giorno fa da L'Eredità cattura sempre più telespettatori (3.237.000 pari al 27% nella serata di giovedì 29 giugno), appassionati al game che vede due squadre sfidarsi alla ricerca di parole da legare una all'altra. Ieri, però, non sono state solo le sfide a suscitare i commenti del pubblico riversato sui social durante la messa in onda. Tweet contrariati, infatti, hanno avuto a oggetto la scelta delle soluzioni decise dagli autori, apparse molto complicate per essere indovinate.

La squadra dei "Gessetti" formata dai fiorentini Edoardo, Lorenzo e Riccardo ha battuto quella dei campioni ed è arrivata all'Ultima Catena con un bottino di 99mila euro, ridotti a soli a soli 6.188 euro durante il percorso. A far discutere i social sono stati due momenti in particolare: quello che ha visto la catena "Imboccare – B…. – Ciuccio" che ha portato i concorrenti a dire "bambino", salvo sentire che la soluzione corretta era "bebè", e quella "Ciuccio – A… – Bue" che ha indotto a pensare ad "asino" come risposta, rivelatasi sbagliata perché quella corretta era "asinello".

"Questi ragazzi sono stati sabotati ma sono bravissimi", ha scritto qualcuno; "Che senso ha asinello e asino? Andava bene lo stesso perché il ragionamento è quello" ha aggiunto un altro telespettatore, "Volevano farli perdere" ha osservato chi non si è trovato d'accordo con una catena che, però, alla fine, nonostante la difficoltà, ha fatto vincere ai ragazzi poco più di 3mila euro.

Questi ragazzi sono stati sabotati ma sono bravissimi #reazioneacatena — p (@osimandia_) June 29, 2023

Ieri ho visto #reazioneacatena è stato vergognoso l'atteggiamento di parte del conduttore ed era chiaro ed evidente che non volessero far vincere i campioni in carica. Schifo. — Alberto (@LupoAlberto71) June 30, 2023