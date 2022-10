Reazione a catena - La sfida dei campioni: quali sono le squadre e chi sono i concorrenti

“Reazione a catena – La sfida dei campioni” riunisce le squadre più forti dell’edizione 2022 del game show di Rai 1. Dal 24 al 30 ottobre Marco Liorni conduce una gara di alto livello, che riunisce tutti i migliori team dell’anno. Scopriamo le squadre che si contenderanno il gradino più alto del podio stagionale.

Reazione a catena – La sfida dei campioni 2022: le squadre partecipanti

Per i tanti appassionati dei game show televisivi, una delle domande preponderanti riguarda la forza di un concorrente al cospetto di campioni di vecchia data: “chi vincerebbe una sfida tra un campione attuale ed uno passato?”. Il più delle volte sono interrogativi che non trovano una risposta certa, ma la settimana di “Reazione a catena - La sfida dei campioni” si appresta invece a rispondere a molti dubbi degli appassionati di questo game show. Marco Liorni conduce da lunedì 24 a domenica 30 ottobre una gara al termine della quale verrà proclamata la squadra vincitrice tra tutte quelle che si sono distinte nel corso di questa edizione del programma. Anche se la produzione ha tentato di nascondere l’identità di tutti i team che si sfideranno, lo schieramento dovrebbe prevedere 8 delle seguenti 9 squadre:

Gli Affiatati: hanno mancato per un soffio la vincita da 56.500 euro;

I Dammi il Là: musicisti originari della Campania;

I Monelli: hanno vinto ben 150.000 euro in gettoni d’oro;

Le Pizze a Pezzi: il terzetto campione del periodo di Ferragosto

I Roma Nerd: una squadra che ha fatto parlare di sè quando, dopo la prima eliminazione, ha fatto ricorso ed è rientrata in gioco;

Le Salse Miste: fratelli e ballerini di salsa;

I Terno Secco: giovanissimo trio, classe 1999, proveniente da Poggibonsi (Siena);

Le Tre e un quarto: le campionesse di Varese hanno fatto notizia quando hanno deciso di ritirarsi (per motivi di studio);

I Tre Gemelli: provenienti da Monza, sono stati i primi campioni dell'edizione 2022 del game show.

Dove vedere “Reazione a catena - La sfida dei campioni” in tv e in streaming

“Reazione a catena - La sfida dei campioni 2022” va in onda su Rai 1 da lunedì 24 a domenica 30 ottobre, tutti i giorni a partire dalle 18.45. Il programma è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.