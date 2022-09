Come seguire in diretta tv l'addio di Londra alla Regina Elisabetta, coi rintocchi del Big Ben

La morte della Regina Elisabetta ha dato il via ad una serie di cerimonie e eventi che fanno parte del rito del lutto della monarchia. Il 19 settembre si svolgerà il funerale alla Westminster Abbey e proprio oggi ci sarà il trasferimento del feretro di Elisabetta II da Buckingham Palace a Westminster Hall, questo tragitto sarà seguito in diretta da Canale 5.

Come seguire in diretta il trasferimento della regina

A partire dalle 15:00 su Canale 5 andrà in onda lo speciale del Tg5: "L’abbraccio di Londra". La diretta della testata diretta da Clemente Mimun, a cura di Claudio Fico, sarà condotta da Cesara Buonamici e documenterà il trasferimento del feretro di Elisabetta II da Buckingham Palace a Westminster Hall.

In studio saranno presenti gli inviati Dario Maltese e Federico Gatti e ospiti Antonio Caprarica e Vittorio Sabadin che commenteranno insieme a Buonamici la processione verso la Cattedrale, durante la quale la Regina verrà salutata dai rintocchi del Big Ben. Il corteo funebre si snoderà per le vie di Londra, accompagnato dalla famiglia reale.

Carlo III, William e Harry in testa al corteo

Il feretro lascerà Buckingham Palace alle 14:22 (ora inglese, 15:22 ora italiana) e attraverserà alcuni dei luoghi più noti e amati del centro di Londra: Queen's Gardens, The Mall, Horse Guards e Horse Guards Arch, Whitehall, Parliament Street, Parliament Square e New Palace Yard. L'arrivo a Westminster Hall è previsto alle 15:00.

Alla processione, che accompagnerà la sovrana, parteciperanno anche re Carlo III, i suoi fratelli, e ovviamente anche William e Harry che cammineranno al fianco del padre subito dietro alla bara della nonna. Sarà impossibile non pensare alle similitudini con la morte di Lady Diana, in occasione della processione però William e Harry furono affiancati anche dal nonno, Filippo di Edimburgo.

Nel corteo a piedi saranno presenti anche il figlio di Anna, Peter Phillips, e il marito della principessa, il vice ammiraglio Sir Tim Laurence. Le donne della famiglia reale (Camilla, la regina consorte, Kate, la principessa del Galles, Sophie, contessa di Wessex, e Meghan, duchessa del Sussex) saranno nel corteo ma in auto per questo non saranno al fianco dei rispettivi mariti.

L'apertura della camera ardente

A Westminster Hall, a seguito di un rito breve di suffragio officiato dall'arcivescovo anglicano di Canterbury, Justin Welby, e dal rettore dell'abbazia di Westminster, saranno aperte le porte della camera ardente. La bara della regina sarà avvolta dallo stendardo reale e avrà 24 ore su 24 una guardia militare che si occuperà di fare da guardia all'interno della camera ardente. Westminster Hall sarà aperta tutto il giorno e tutta la notte al pubblico fino al giorno del funerale, il 19 settembre.

Già dalle prime ore di questa amttina erano migliaia e migliaia i sudditi e i curiosi che si sono messi in fila, lungo la strada, per poter dare l'ultimo saluto alla sovrana. Il feretro della regina Elisabetta sarà Westminster Hall per quattro giorni, fino alla vigilia dei funerali di stato, e lì il popolo potrà porle il suo omaggio: secondo Michelle Donelan, ministra della Cultura del governo britannico di Liz Truss, le code potranno raggiungere, in questi giorni, tempi di attesa "fino a 30 ore". Alcuni si sono accampati dalla notte sfidando anche il maltempo. Oltre all'attesa i visitatori dovranno sottostare a rigidi controlli, come se fossero in aeroporto e ovviamente sono chiamati al silenzio, al rispetto e a non utilizzare telefonini nelle vicinanze del feretro.