The Queen, la favola: stasera su La5 uno speciale dedicato alla Regina

In occasione del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, La5 trasmette lo speciale “The Queen: la favola”: curato dall’esperta di dinastie reali Lavinia Orefice, ripercorre alcuni punti salienti del suo lungo regno. Scopriamo insieme alcune curiosità che hanno reso unica la sua lunga vita, degna di un racconto fiabesco.

1) Casualità - La magia comincia dalle origini: Elisabetta non era destinata al ruolo di Regina. Avvenuta nel 1936, la morte di suo nonno, re Giorgio V, permise a Edoardo VII, discendente naturale e zio di Elisabetta, di salire al trono. L'uomo però abdicò meno di un anno dopo perché innamorato di una donna di mondo americana. Considerando che l'uomo non aveva figli, suo fratello Alberto, padre della futura Regina, salì al trono con il nome di Giorgio VI. All'epoca Elisabetta aveva 10 anni.

2) Longevità - Il suo regno è il più lungo di tutta la storia della Gran Bretagna. Il record è stato stabilito il 9 settembre 2015, quando ha superato la sua trisavola Vittoria, ferma a 63 anni, 7 mesi e 2 giorni.

3) Amore - Come nelle favole, una storia capace di durare una vita intera: Elisabetta e Filippo si conoscevano fin da bambini: lei aveva 8 anni e lui 14. Anche se si innamorano qualche anno dopo, quando lei aveva appena 13 anni. Elisabetta e Filippo si sposarono il 20 novembre 1947 presso l'Abbazia di Westminster e rimasero insieme fino alla morte dell'uomo, avvenuta il 9 aprile 2021.

4) Lo stile – Elisabetta alterna tradizione e innovazione. Tra i suoi must troviamo la collane con trefile di perle, che in pubblico indossa ininterrottamente dal 1947, e le borse Launer, che ama incondizionatamente. La particolarità riguarda i vestiti, prevalentemente colorati ma pur sempre tailleur a tinta unita. Discreta sì, ma al contempo non vuole che tra la folla possa passare inosservata.

5) Giubileo di Platino - Veniamo all'attualità, all’evento reale del 2022. Dal 2 al 5 giugno 2022 si celebrano – a Londra ma non solo - i 70 anni sul trono di Elisabetta II. Ogni giorno avrà cerimonie ed eventi speciali. Parate, discorsi, ospiti e soprattutto Lei: la Regina Elisabetta, 96 anni compiuti lo scorso 21 aprile.

Dove vede lo speciale in tv e in streaming (martedì 31 maggio)

Lo speciale “The Queen: la favola” va in onda stasera, 31 maggio, alle 21.15 su La5 (canale 30) e in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.