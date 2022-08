Regine del campo, il film sul calcio femminile stasera su Rai 3: trama e cast

A pochi giorni dalla finale degli europei di calcio femminile (vinti dall’Inghilterra), Rai 3 propone oggi, 3 agosto, in prima serata “Regine del campo”, commedia francese che narra la storia di una squadra di calcio femminile nata per caso. Scopriamo qualcosa in più su questa pellicola, che vuole abbattere più di uno stereotipo sociale.

Regine del campo: trama e cast

Regine del campo (in originale: Une belle équipe) è un film francese del 2019 diretto da Mohamed Hamidi. Memori dell'Europeo di calcio femminile concluso domenica (con la vittoria delle padrone di casa dell'Inghilterra, che hanno sconfitto in finale la Germania per 2 a 1), questa commedia sposa il genere della commedia, con diversi innesti più problematici: si va dal ruolo della donna e delle pari opportunità con l'altro sesso al ritratto di provincia, un microcosmo per molti aspetti culturalmente arretrato. Un film fondamentalmente al femminile, dove primeggiano le calciatrici, chiamate per mettere una pezza ma in grado di imporsi con personalità. Nel ruolo dell'allenatore troviamo Kad Merad, tra i maggiori alfieri della commedia francese contemporanea, affiancato da Alban Ivanov, Céline Sallette, Sabrina Ouazani e Laure Calamy. La squadra di calcio di Clourrières si è resa responsabile di una brutta rissa provocata sul terreno da gioco. A causa di questo episodio gli organi sportivi-giudiziari hanno impedito al team di proseguire la stagione. Dato che il club rischia il fallimento, il tenace allenatore decide di formare e schierare in campo una squadra di sole donne (in larga parte parenti degli stessi calciatori). La notizia fa scalpore e l'idea di far confrontare le ragazze contro avversari maschi provoca molto scetticismo. La vita delle calciatrici (e relativi parenti) sarà destinata a cambiare, ma anche il piccolo paese locale avrà modo di imparare parecchio.

Dove vedere Regine del campo in tv e in streaming (mercoledì 3 agosto)

Regine del campo va in onda oggi, 3 agosto, alle 21.20 su Rai 3 e in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.