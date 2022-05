La vera storia di Renata Tebaldi nel documentario "Vissi d'arte" su Rai 5

Oggi, giovedì 26 maggio, Rai 5 propone il documentario “Renata Tebaldi. Vissi d'arte”. A cento anni dalla sua nascita, scopriamo qualcosa in più sulla vita privata e la carriera della grande cantante lirica, applaudita dalle più importanti platee del mondo.

La vera storia di Renata Tebaldi

Renata Tebaldi nacque a Pesaro il 1º febbraio 1922. Studiò prima al Conservatorio di Parma e poi al Liceo Musicale Gioachino Rossini di Pesaro. Il suo debutto avvenne nel 1944 a Rovigo, dove interpretò Elena nell'opera Mefistofele. Due anni dopo fu la volta del grande debutto alla Scala con Madama Butterfly (nel ruolo di Cio-Cio-San) proprio nel concerto di riapertura dopo la ricostruzione del teatro. Nella prima parte della carriera spopolò in particolar modo al Teatro San Carlo di Napoli e allo stesso Teatro alla Scala di Milano. Prese parte a opere di Wagner, Haendel, Rossini e Verdi. Nel 1950 debuttò negli Stati Uniti alla War Memorial Opera House di San Francisco interpretando Aida. Dal 1955 al 1973 diventò uno dei nomi di punta del prestigioso Metropolitan di New York. Tra le opere da lei più volte interpretate troviamo La Bohème, Madama Butterfly, Aida, Tosca, Manon Lescaut, Adriana Lecouvreur, La fanciulla del West, Falstaff, Il pipistrello. Sempre nel 1955 esordì in un altro tempio: la Royal Opera House di Londra. Ma dalla Francia al Brasile, dalla Spagna al Messico, dal Giappone all'Argentina, ovunque lasciò la sua impronta. Si ritirò dalle scene nel 1976: la sua ultima apparizione fu per un concerto benefico alla Scala di Milano. Morì a San Marino il 19 dicembre 2004. Renata Tebaldi non si sposò mai né ebbe figli. La sua relazione più nota fu quella con il direttore d’orchestra Arturo Basile, la cui fine, nel 1963, spinse la soprano - assalita dallo sconforto - a prendersi un periodo di pausa dalle scene. Renata Tebaldi è oggi considerata una delle più grandi cantanti liriche di tutti i tempi e la sua voce è comunemente ricordata come "velluto della Tebaldi".

Dove vedere il documentario in tv e in streaming

Il documentario “Renata Tebaldi. Vissi d'arte” va in onda il 26 maggio alle 21:15 su Rai 5 e in live streaming e on demand su RaiPlay.