Mara Venier a Renato Zero: "Mi manchi", ma lui la gela

Domenica in compagnia di Renato Zero. Il cantautore è stato il primo ospite di Domenica In con Mara Venier ha parlato dei progetti passati e di quelli futuri, in particolare dei concerti a Roma a settembre. Vestito di nero e con gli occhiali tondi abbinati Renato ha anche deliziato il pubblico cantando.

Come sempre le interviste di Zia Mara si caratterizzano di un alto tasso di emotività e ironia più o meno veritiera: spesso accade che tra lei e gli ospiti nascano divertenti teatrini. Oggi però l'incontro tra Renato e Mara è stato particolare costellato di momenti di grande commozione e di scherzi, un'affermazione della Zia d'Italia ha infastidito il cantante: "Mi manchi". Mara ha ripetuto questa frase per ben due volte e Zero ha ha risposto piccato: "Ti manco? Ogni tanto potresti chiamarmi, non aspettare sempre che ti chiami io! Dovresti invitarmi a mangiare l'amatriciana... l'hai fatta a tutti. Io sono l'unico che non l'ha mai assaggiata. Chiamami". Mara mantenendo il sorriso non ha potuto che dire: "Va bene ti invito a faccio l'amatriciana solo per te".

Renato Zero e le dure critiche a Sanremo

Tra i vari argomenti trattati anche le due partecipazioni al Festival di Sanremo di Renato. "Sì, il Festival... mi è bastato, non era per me - ha spiegato con una leggera punta di disprezzo - È la lotteria che tutte le feste si porta via, non la sopporto. L'artista è artista in quanto somma delle sue esibizioni, evoluzioni, per il suo trascorso e per la produzione artistica, non è fatta di classifiche. Primo, secondo, terzo".

La sua prima partecipazione al Festival è stata nel 1991 "era per promuovere una cosa importante, il progetto di Fonopoli, che è stata un'idea molto condivisa e con enfasi dalle varie legislature comunali", ha detto con una punta di sarcasmo, in quanto non è mai andata in porto poi. "Peggio per loro, sarebbe stata una grande palestra. Ma noi andiamo avanti, non ci ferma nessuno. Magari comincio con una palafitta, ma 'sta soddisfazione me la devo togliere. Siamo portati a spalleggiare gente che fa danni mostruosi e magari non diamo aiuto a qualcuno che vuole portare avanti discorsi sociali, è un autogol clamoroso". Sulla seconda partecipazione, nel 1994, invece non ha scusanti e quindi ironizza: "Non ho capito perché ci sono andato, forse per vendetta?".