"Non sentire più la sua risata, sarà difficile": Renato Zero ricorda Raffaella Carrà

Durante l'intervista a Domenica In di Renato Zero è stata ricordata Raffaella Carrà. Renato per le sue vacanze sceglie spesso all'Argentario ed ha una casa vicino a quella che era di Raffaella e prima dei suoi concerti a Roma vorrebbe trascorrerci almeno 10 giorni, ma un pensiero lo fa soffrire: "L'idea che non sentirò quella risata dalla mia finestra... sarà molto dura". E come dargli torto. Anche Mara ha voluto salutarla mandandole un bacio: Raffaella, ovunque tu sia, ci manchi". "Mi sembrava giusto ricordare la vostra enorme amicizia, ha poi spiegato Mara prima di continuare l'intervista con il cantautore.

Raffaella Carrà è morta il 5 luglio 2021 e adesso la Rai sta preparando uno speciale sulla grande performer che probabilmente andrà in onda in autunno su Rai1 con la conduzione di Milly Carlucci. L'8 aprile è stata messa in vendita la sua casa un appartamento di 450 metri quadri che occupa l'intero piano di una palazzina con ben tre ingressi indipendenti e numerose terrazze. Ci sono anche una palestra e una sala trucco.