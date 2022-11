Report, argomenti e anticipazioni della puntata di questa sera

La nuova puntata di “Report”, in onda oggi 14 novembre su Rai 3, ci fa scoprire scandali e giochi di potere che si celano dietro l’assegnazione al Qatar dell’imminente Mondiale di calcio. Tra gli altri temi della serata, la produzione di prosciutto cotto e il mercato dei videogames attraverso competizioni non riconosciute dalle istituzioni.

“Report” continua ad indagare su importanti temi con l’intento di fare luce su questioni oscure e argomenti avvolti da interrogativi altrimenti privi di adeguate risposte.

Nella puntata in onda oggi, 14 novembre, Sigfrido Ranucci introduce un reportage di strettissima attualità dal titolo “Il miraggio dello sceicco”. Domenica 20 novembre avranno inizio, in Qatar, i Mondiali di calcio più discussi dell’era moderna. L’imperante opinione è quella di un evento assegnato mediante giochi di potere e corruzione. Il servizio indaga dunque sui metodi adoperati dal Qatar per accaparrarsi il voto dei rappresentanti del Comitato esecutivo della Fifa, indispensabile per ottenere l’assegnazione dei Mondiali 2022. Ma non solo: si parlerà dello sfruttamento dei lavoratori (per costruire stadi e strutture alberghiere), dei rapporti tra lo stato guidato dallo Sceicco Al Thani e le grandi potenze internazionali, di un business dal valore non quantificabile.



Il secondo reportage di questa sera ha come titolo “Questione di chimica” e si occupa sulla produzione e il consumo di prosciutto cotto. Si parte dall’Appennino Tosco-Emiliano, dove seguiamo un procedimento che va dall’allevamento alla trasformazione del prodotto finito; e si arriva alle pratiche poco sane che vanno dall’aggiunta di polveri chimiche a coloranti di varia natura.

Terzo ed ultimo speciale della serata è “Gladiatori digitali”, riguardante il mondo dei videogames. Si indaga nello specifico sul mercato degli sport elettronici, tornei e sfide ad ampio raggio dove i giocatori affrontano con spirito competitivo un’attività non riconosciuta a livello istituzionale ma dietro la quale si cela comunque un mercato ampio e complesso.

