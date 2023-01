Report, le anticipazioni e gli argomenti di questa sera

La terza puntata dell'anno di “Report” offre tre nuovo ed interessantissime inchieste. Gli argomenti sono: i ricavi economici dell'enciclopedia Wikipedia; il caso giudiziario riguardante la Juventus; le difficoltà del servizio sanitario in Calabria.

La prima inchiesta della serata è "La Community", firmata da Emanuele Bellano con la collaborazione di Chiara D’Ambros e Greta Orsi. Si parla di Wikipedia, l'enciclopedia del web fondata da Jimmy Wales con sede a San Francisco. Gli aggiornamenti avvengono mediante utenti volontari, il denaro guadagnato dalla Wikimedia Foundation è quello versato di propria iniziativa dai lettori. Ma qualcosa non torna: alcuni membri storici della community parlano di tecniche di raccolta fondi ingannevoli e, comunque, il board della Wikimedia Foundation paga ricchi stipendi ai suoi membri. Alcune documentazioni pubbliche e procedure sono certamente poco chiare.

"Il bianco e il nero" è il titolo della seconda inchiesta della serata, firmata da Daniele Autieri con la collaborazione di Federico Marconi e Lorenzo Vendemiale. La Juventus è la squadra di calcio italiana con più scudetti vinti all’attivo e quella con il maggior numero di tifosi, sparsi lungo l’intero stivale. Attualmente è al centro di uno scottante caso giudiziario. La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per 12 top manager, compreso l’ex-presidente Andrea Agnelli. Report ha raccolto tutti gli atti d’indagine, compresi quelli inediti, e la ricostruzione della vicenda societaria riguardante l’acquisto di Cristiano Ronaldo.

Firmato da Walter Molino con la collaborazione di Federico Marconi, "Gettoni d'oro" è un’inchiesta che si sofferma sulle difficoltà del Servizio sanitario nazionale. La mancanza di medici e infermieri è palese e le strutture sanitarie ricorrono sempre più spesso a medici a gettone, pagando laute somme a società di intermediazione e cooperative. In questo servizio ci si sofferma sulla situazione della Calabria, tra le regioni italiane più colpite. Roberto Occhiuto, Presidente della Regione, ha firmato un accordo per portare in zona centinaia di medici cubani.

La terza puntata dell'anno di “Report” va in onda oggi, 16 gennaio, su Rai 3 a partire dalle 21.25 ed visibile anche - sia in diretta streaming che on demand - sulla piattaforma Raiplay.