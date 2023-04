Report, anticipazioni e servizi della puntata di questa sera

Rai 3 trasmette oggi, lunedì 17 aprile 2023, a partire dalle 21.20, una nuova puntata di “Report”. Sigfrido Ranucci introduce tre nuove inchieste, tra le quali spicca "C'era una volta calciopoli": intercettazioni e interviste inedite obbligano a rivedere lo scandalo che nel 2006 ha messo al tappeto il calcio italiano.

Report: le anticipazioni del 17 aprile

La principale inchiesta della nuova puntata di Report ha come titolo “C’era una volta calciopoli” ed è firmata da Daniele Autieri, con la collaborazione Federico Marconi, parte da una domanda. Il racconto prende forma partendo dalla pennetta Usb che Luciano Moggi, ex direttore sportivo della Juventus, ha dato ad Andrea Agnelli nel corso dell’Assemblea degli azionisti della squadra, lo scorso gennaio. “Report” ha messo le mani su quella pennetta, che contiene 170.000 intercettazioni, che risalgono a 17 anni fa e diedero il via a Calciopoli. Le telecamere del programma di Rai 3 hanno raccolto nuove testimonianze dello stesso Moggi, di Franco Carraro, all’epoca presidente della Federcalcio, del designatore degli arbitri Paolo Bergamo, dell’allora presidente della Lega Calcio Massimo Cellino, e dell’allenatore Marcello Lippi, alla guida della nazionale italiana campione del mondo nel 2006. Alla luce del materiale raccolto emerge la prova delle attività di spionaggio di altri club nei confronti dei dirigenti della Juventus.

"L'ereditiera svizzera" è la seconda inchiesta della serata, firmata da Manuele Bonaccorsi e Federico Marconi, con la collaborazione Madi Ferrucci. Si parla del processo attualmente in corso a Torino riguardante la famiglia Agnelli e nello specifico il testamento della principessa Marella Caracciolo, moglie dell'avvocato Gianni Agnelli. I protagonisti della disputa sono Margherita, figlia della coppia, contro i figli Ginevra, Lapo e John Elkann. Essendo la residenza della madre fittizia, Margherita sostiene che i testamenti svizzeri siano falsi. In questa intricata storia – ricostruita con chiarezza dall’inchiesta - ci sono in ballo anche le quote della Dicembre, la holding della Famiglia Agnelli.

La terza e ultima inchiesta della serata è "Segnale Divino", di Chiara De Luca, con la collaborazione di Marzia Amico. Il territorio italiano vanta mille campanili, scelti nel corso del nuovo secolo per installare antenne telefoniche. In cambio le aziende di telecomunicazione pagano un canone all’ente ecclesiastico. Essendoci in ballo finalità commerciali, viene però a cadere l’esenzione fiscale riservata a luoghi di culto. Come procede questa vicenda?

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (17 aprile 2023)

La nuova puntata di “Report” va in onda oggi, lunedì 17 aprile 2023, su Rai 3 a partire dalle 21.25. Il programma è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma Raiplay.