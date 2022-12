Report, le anticipazioni e gli argomenti di questa sera

La nuova puntata di “Report”, in onda oggi 19 dicembre su Rai 3, presenta tre inchieste. I temi del programma condotto da Sigfrido Ranucci vanno dalla società alla politica, fino all’economia. Ad aprire la serata è un approfondimento sui batteri: in che modo si sono rafforzati? Quali cattive abitudini dell’essere umano hanno reso favorito la loro diffusione?

Report: le anticipazioni del 19 dicembre

La prima inchiesta della serata è firmata da Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella (con la collaborazione di Norma Ferrara) e ha come titolo “La pandemia silenziosa”. Attenzione: non si parla di Covid, ma di batteri. Che siano dentro o fuori il nostro corpo, con il trascorrere del tempo si sono rafforzati a causa delle nostre cattive abitudini. Le previsioni per il futuro sono molto critiche e Report si interroga sul ruolo dei medici e delle aziende farmaceutiche e sull’esistenza di un piano nazionale per combattere i superbatteri, che però non è mai stato finanziato.

Il titolo della seconda inchiesta è “Auto che si guidano da sole”, realizzata da Michele Buono con la collaborazione con Edoardo Garibaldi. Le app per noleggiare auto proliferano. La Vislab di Parma aveva già venti anni fa ideato delle modalità di guida autonoma. La Ambarella, società americana, ha comprato questo marchio ideato da ragazzi. Il servizio indaga sulla vicenda che vede ancora oggi una ricerca che continua a svolgersi in Emilia-Romagna, con brevetti, però, non più italiani.

“La guerra del gas”, firmato da Edoardo Garibaldi e Walter Molino, con il contributo di Goffredo De Pascale, parla dell’aumento esponenziale del prezzo del gas. Dalla guerra in Ucraina, la situazione è diventata poco sostenibile, con bollette proibitive di luce e gas, per molte famiglie ed aziende. Nel servizio di questa sera se ne parla con Arera, autorità italiana per l'energia. La domanda cardine è: chi ci sta guadagnando?

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (19 dicembre 2022)

La nuova puntata di “Report” è visibile su Rai 3 a partire dalle 21.25 e in diretta streaming su RaiPlay. La piattaforma della Rai permette anche di vedere il programma on demand.