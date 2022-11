Report, argomenti e anticipazioni della puntata di questa sera

Nella nuova puntata di “Report”, in onda oggi 21 novembre su Rai 3, Sigfrido Ranucci ci presenta tre nuovi speciali: il primo è dedicato alla pizza ed indaga su materie prime, impasti e innovazioni apportate alla lavorazione; il secondo indaga sulle difficoltà nelle quali navigano molte chiese napoletane; il terzo ci illustra gli attuali scenari di Mariupol, territorio ucraino ridotto in macerie dall’esercito russo.

Report, le anticipazioni del 21 novembre

Per la sua prima inchiesta serale “Report” riparte da un’indagine fatta nel 2014 riguardante le pizze: all’epoca in tutte le città italiane era comune l’utilizzo di materie prime non all’altezza, impasti veloci, prodotti scongelati. Nel reportage di questa sera, dal titolo “Pizza contemporanea” e firmato da Bernardo Iovene, si fa il punto della situazione sul tema e si constata che le cose sono cambiate in meglio. L’indagine ci porta poi in molte delle nuove realtà nel frattempo nate (pizzeria di Briatore compresa), specificando che anche Napoli - patria per eccellenza di questa pietanza - non ha chiuso la porta alla cosiddetta “pizza contemporanea”, dove la tradizionale forma può essere modificata e gli impasti risultano più idratati che in passato.

Curato da Danilo Procaccianti (e con la collaborazione di Goffredo De Pascale e Andrea Tornago), il secondo reportage della serata si ferma ancora una volta nel capoluogo partenopeo: in “Andate in pace” si indaga sulle Chiese in difficoltà gestite dalla Curia. Lo speciale fa anche da sequel alla precedente indagine “La messa è finita” Ci troviamo davanti ad un sistema complesso che reca in sé molti punti di domanda irrisolti.

Terzo e ultimo reportage della serata è “Mariupol anno zero” di Manuele Bonaccorsi. Si torna dunque nella città ucraina, da mesi al centro dell’attenzione: gli attacchi da parte dei russi l’hanno ridotta in polvere e successivamente ai referendum di settembre in tanti la considerano parte del territorio russo. Gli abitanti della città, come ci mostra il servizio di questa sera, si dividono: alcuni giurano eterna fedeltà all’Ucraina, altri si sentono pienamente russi. Ancora troppi, comunque, sono i civili senza case.

Dove vedere Report (lunedì 21 novembre 2022)

Le terza puntata stagionale di Report va in onda lunedì 21 novembre su Rai 3 a partire dalle 21.20. Il programma è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.