Report, le anticipazioni e i servizi della puntata di questa sera

Rai 3 trasmette oggi, lunedì 17 aprile 2023, a partire dalle 21.20, una nuova puntata di “Report”. Sigfrido Ranucci introduce tre nuove inchieste, tra le quali spicca "C'era una volta calciopoli": intercettazioni e interviste inedite obbligano a rivedere lo scandalo che nel 2006 ha messo al tappeto il calcio italiano.

Report: le anticipazioni del 24 aprile

"Una rete elettrica per l'Europa" è la prima inchiesta della nuova puntata di "Report" ed è firmata da Michele Buono, con la collaborazione Edoardo Garibaldi e Filippo Proietti. Si parla di una possibile super elettrica in grado di abbracciare il continente europeo: un metodo da rendere conveniente e sicura l’energia, e stabili i suoi approvvigionamenti. La discussione verte sull’installazione di nuova capacità energetica da fonti rinnovabili: un ingrediente della decarbonizzazione. Si può rendere l'Europa un’unica grande centrale elettrica da fonti rinnovabili? Bisogna in primo luogo migliorare le infrastrutture su cui viaggia l’energia e capire che la volontà politica ha il dovere di sfruttare le tecnologie esistenti. Ci sono concrete possibilità di attraversare un periodò di effettiva prosperità?

Firmata da Danilo Procaccianti con la collaborazione di Goffredo De Pascale e Andrea Tornago, la seconda inchiesta della serata è “Andate in pace”, una nuova tappa dell'approfondimento sulla gestione dei beni della Curia di Napoli. Vediamo varie strutture storiche della città con storie alle spalle critiche e tutte da scrivere: una parrocchia del '500 in centro storico occupata abusivamente da una famiglia; il cimitero monumentale delle 366 fosse, vincolato dalla Soprintendenza, ma modificato e non controllato; un complesso immobiliare sulla collina di Posillipo, lasciato alla Curia ma poi messo in vendita dell’Arcivescovo Emerito di Napoli Crescenzio Sepe.

La terza e ultima inchiesta della serata è "Segnali Divini", curata da Chiara De Luca, con la collaborazione di Marzia Amico. Il territorio italiano vanta mille campanili, scelti nel corso del nuovo secolo per installare antenne telefoniche. In cambio le aziende di telecomunicazione pagano un canone all’ente ecclesiastico. Essendoci in ballo finalità commerciali, viene però a cadere l’esenzione fiscale riservata a luoghi di culto. Come procede questa vicenda?

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (24 aprile 2023)

