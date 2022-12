Report, anticipazioni ed argomenti di questa sera

“Report” non va in vacanza e ci aspetta oggi, 26 dicembre, con una nuova puntata e tre nuove inchieste. Il servizio realizzato a Mosca pone una fondamentale domanda: le sanzioni dall’occidente hanno indebolito Putin? Si va poi Kyiv per indagare sulla resistenza del calcio ucraino. Inoltre, spazio alla situazione dei prezzi delle materie prime in Italia: perché sono in costante aumento?

Report: le anticipazioni del 26 dicembre

“Miniere urbane” è la prima inchiesta della serata. Firmata da Michele Buono, con la collaborazione di Edoardo Garibaldi, è un’indagine che parte dall’aumento dei prezzi delle materie prime e dai cambiamenti climatici. Il racconto illustra la possibilità di rinascita di metalli preziosi e plastiche che abbiamo già in casa. I rifiuti, dunque, come possibilità di nuovo metano e diffusori di gas di origine rinnovabile. La nostra sfera urbana è una piccola grande miniera che andrebbe sfruttata correttamente per ridurre Co2 e carburanti fossili.

In “La battaglia di Mosca” di Manuele Bonaccorsi (con la collaborazione di Federico Marconi) “Report” va a Mosca per capire in che stato è il potere di Putin dopo le sanzioni dei paesi occidentali e durante il difficile andamento della guerra in Ucraina. Il servizio ci mostra immagini delle manifestazioni pro-guerra organizzate dal regime. Vediamo interviste a politici, intellettuali ma anche a militari, gente comune e dissidenti. Focus anche sull’opinione pubblica, che vede i mezzi di comunicazione schierarsi con Putin. A quanto pare le sanzioni non hanno avuto l’effetto desiderato dall’occidente, ma la Russia può fare a meno delle altrui tecnologie?

“La matrioska delle scommesse” è la terza e ultima inchiesta della serata, firmata da Lorenzo Vendemiale. Stavolta siamo a Kiev nei giorni dell’attacco dei russi al centro della capitale ucraina. Mentre il calcio locale sembra resistere, 1xBet – società di scommesse online con origini russe – ha aperto un business in Ucraina. Un bookmaker in qualche modo è riuscito ad arrivare anche nel nostro paese, grazie a un sito con dominio italiano.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (26 dicembre 2022)

La nuova puntata di “Report” va in onda su Rai 3 a partire dalle 21.25 ed è visibile anche sulla piattaforma Raiplay, sia in diretta streaming che on demand.