Report, argomenti e anticipazioni della puntata di questa sera

Nel nuovo appuntamento con “Report”, in onda oggi 28 novembre su Rai 3, Sigfrido Ranucci introduce tre inchieste: la prima parte dal superbonus e si interroga sui metodi di ristrutturazione di altri paesi europei; la seconda tratta la situazione del petrolchimico di Priolo (Siracusa); la terza parla della Rwa, tra le società più inquinanti d’Europa.

Report, le anticipazioni del 28 novembre

Per la nuova puntata di “Report”, in onda oggi 28 novembre su Rai 3, Sigfrido Ranucci introduce tre nuove inchieste.

Il titolo della prima è “Il Bonus, il brutto e il cattivo”. Curata da Luca Bertazzoni (con la collaborazione di Edoardo Garibaldi) e tratta il tema del superbonus. Il nuovo governo deve adesso occuparsi dell’impatto che ha sui conti dello Stato. Gli imprenditori edili hanno dovuto fare i conti con gravi problemi fiscali e il lavoro dei cantieri si è immobilizzato. Come funziona il mercato dei crediti fiscali e il processo di ristrutturazione in altri paesi della comunità europea? Il reportage prova a rispondere a questi e ad altri quesiti.

La seconda inchiesta ha come titolo “Un petrolchimico a orologeria” ed è curata da Manuele Bonaccorsi. Il racconto è quello della situazione del petrolchimico di Priolo (Siracusa). Risorsa enorme, rischia seriamente la chiusura, che lascerebbe 10mila lavoratori disoccupati e, in generale, i distributori senza benzina. Le cause di questa vicenda riguardano anche le sanzioni contro la Russia e il discorso si estende agli interessi degli Stati Uniti sul mercato globale dei carburanti. Altra ragione è quella giudiziaria: la Procura di Siracusa ha sequestrato il depuratore dei reflui inquinanti del petrolchimico.

Curata da Luca Chianca (con la collaborazione di Alessia Marzi), la terza e ultima inchiesta della serata è “Ritorno al carbone”. Secondo maggior produttore di elettricità tedesco, la Rwa è una delle società più inquinanti del vecchio continente e, a causa della sua espansione, il villaggio di Lützerath è praticamente sparito. Tra i finanziatori della Rwa ci sono anche le banche italiane Intesa Sanpaolo e Unicredit.

Dove vedere Report (lunedì 28 novembre 2022)

Le quarta puntata stagionale di Report va in onda lunedì 28 novembre su Rai 3 a partire dalle 21.20. Il programma è inoltre visibile - sia in live streaming che on demand - sulla piattaforma RaiPlay.