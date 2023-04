Report, da stasera in tv le nuove puntate: le anticipazioni

Al via oggi, lunedì 3 aprile 2023, a partire dalle 21.20 su Rai 3, un nuovo ciclo di puntate di “Report”., ancora una volta condotte da Sigfrido Ranucci. Sono due le inchieste della serata: la prima è incentrata sul 41 Bis e parte dalla figura di Alfredo Cospito, la seconda sul Payback, sulle spese dei dispositivi medici da parte delle regioni.

Report: le anticipazioni del 3 aprile

La prima inchiesta della serata ha come titolo "Ombre nere" ed è di Giorgio Mottola, con la consulenza di Andrea Palladino e la collaborazione di Norma Ferrara. L’argomento principe è quello del 41 Bis. Storicamente è nei fatti lo strumento più duro ed efficace nella lotta contro le mafie. La sentenza della Corte Europea di Strasburgo prima e la riforma dell’ergastolo ostativo poi hanno messo in serio rischio la forza del 41 Bis: i detenuti mafiosi posti in regime di alta sicurezza potranno uscire di prigione senza l’obbligo di collaborare con la giustizia. I boss potranno avere benefici e la libertà anticipata grazie ad associazioni e cooperative del settore carcerario che il servizio di “Report” dipinge come discutibili. L’inchiesta parte dell'attentato alla Caserma di Fossano che ha portato all'ergastolo di Alfredo Cospito e narra lo sciopero della fame del detenuto, che dura da oltre 160 giorni. Il servizio si sposta poi sui rapporti tra la società di Luigi Ciavardini, l’ex Nar condannato per essere stato uno degli esecutori della strage di Bologna e le società di riferimento che si occupano di detenuti, in per affari di oltre 3 milioni di euro.

La seconda inchiesta è "Taglia il bisturi", firmata da Luca Bertazzoni con la collaborazione di Goffredo De Pascale. L’argomento centrale è il Payback ; ma di cosa si tratta? Parliamo di una legge voluta nel 2015 dal Governo Renzi nel 2015 e poi attivata da Draghi. La legge dice che quando le Regioni sforano il tetto di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici, le aziende fornitrici sono obbligate a contribuire a ripianare restituendo fino al 50% del fatturato dalle forniture. Così facendo le imprese che forniscono la sanità pubblica rischiano il collasso. L’ex premier e la ministra Lorenzin esprimono adesso perplessità su questa legge, mentre le telecamere di “Report” sono andate di Toscana e in Puglia, le due regioni italiane che hanno maggiormente sforato di più nelle spese per i dispositivi medici.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (3 aprile 2023)

La nuova puntata di “Report” va in onda oggi, lunedì 3 aprile 2023, su Rai 3 a partire dalle 21.25. Il programma è inoltre visibile, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Raiplay.